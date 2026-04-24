Bologna FC
Freuler all’assalto della Roma
Remo sfida la Roma: tra incroci in mezzo al campo e appena fuori, il calciatore svizzero vuole chiudere in bellezza con la maglia rossoblù
Domani pomeriggio alle ore 18.00 allo stadio Dall’Ara si sfideranno per la quarta volta in questa stagione, Bologna e Roma. I confronti sono in perfetta parità, frutto di 1 vittoria a testa e un pareggio. Totale equilibrio come quello che Freuler ha sempre assicurato alla sua squadra. Il calciatore svizzero è imprescindibile per Vincenzo Italiano ed il reparto da lui designato.
Il capitano rossoblù (quando Lorenzo De Silvestri non è in campo) anche contro i giallorossi è stato determinante: come scrive Dario Cervellati su Stadio, in questo campionato ha corso, in media, 9,8 chilometri a partita, ha intercettato 78 passaggi e ha completato 22 recuperi.
Freuler, ultimo tango a Bologna?
Si rincorrono le voci, talvolta smussate e di minore intensità, ma che pur sempre restano voci. Al trentaquattrenne svizzero scadrà il contratto tra due mesi: si è parlato – e molto – di un suo probabile approdo alla corte di Gasperini, che lo ha allenato per 6 anni e mezzo ai tempi dell’Atalanta. Qualche settimana fa, in conferenza stampa, a Freuler era stato chiesto qualcosa riguardo il suo futuro, ma il giocatore ha glissato istantaneamente alla domanda.
Ritornando al calcio giocato e alla partita di domani, quel che è certo è che Freuler darà il suo fondamentale contributo in mezzo al campo. Come è stato nella storica notte romana, un mese fa, circa. Gli automatismi, la precisione, la calma e l’equilibrio, sono doti che lo hanno lanciato nel calcio che conta. Lo sviluppo è stato possibile grazie a Gian Piero Gasperini ed alle sue idee. Il sistema di gioco di Italiano ne ha elevato l’importanza.
A prescindere da ciò che riserverà il futuro, Freuler vuole chiudere in bellezza la sua avventura in rossoblù. Sono state stagioni eccitanti, coronate da un successo indelebile. Se saranno la Roma e Gasperini a determinare il futuro dello svizzero lo sapremo tra qualche settimana, ma ciò di cui non si dubiterà mai è la professionalità di Remo Freuler, metronomo e guida del Bologna per tre anni.
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