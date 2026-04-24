Freuler all’assalto della Roma

Domani pomeriggio alle ore 18.00 allo stadio Dall’Ara si sfideranno per la quarta volta in questa stagione, Bologna e Roma. I confronti sono in perfetta parità, frutto di 1 vittoria a testa e un pareggio. Totale equilibrio come quello che Freuler ha sempre assicurato alla sua squadra. Il calciatore svizzero è imprescindibile per Vincenzo Italiano ed il reparto da lui designato.

Il capitano rossoblù (quando Lorenzo De Silvestri non è in campo) anche contro i giallorossi è stato determinante: come scrive Dario Cervellati su Stadio, in questo campionato ha corso, in media, 9,8 chilometri a partita, ha intercettato 78 passaggi e ha completato 22 recuperi.

Freuler, ultimo tango a Bologna?

Si rincorrono le voci, talvolta smussate e di minore intensità, ma che pur sempre restano voci. Al trentaquattrenne svizzero scadrà il contratto tra due mesi: si è parlato – e molto – di un suo probabile approdo alla corte di Gasperini, che lo ha allenato per 6 anni e mezzo ai tempi dell’Atalanta. Qualche settimana fa, in conferenza stampa, a Freuler era stato chiesto qualcosa riguardo il suo futuro, ma il giocatore ha glissato istantaneamente alla domanda.

Ritornando al calcio giocato e alla partita di domani, quel che è certo è che Freuler darà il suo fondamentale contributo in mezzo al campo. Come è stato nella storica notte romana, un mese fa, circa. Gli automatismi, la precisione, la calma e l’equilibrio, sono doti che lo hanno lanciato nel calcio che conta. Lo sviluppo è stato possibile grazie a Gian Piero Gasperini ed alle sue idee. Il sistema di gioco di Italiano ne ha elevato l’importanza.

A prescindere da ciò che riserverà il futuro, Freuler vuole chiudere in bellezza la sua avventura in rossoblù. Sono state stagioni eccitanti, coronate da un successo indelebile. Se saranno la Roma e Gasperini a determinare il futuro dello svizzero lo sapremo tra qualche settimana, ma ciò di cui non si dubiterà mai è la professionalità di Remo Freuler, metronomo e guida del Bologna per tre anni.

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