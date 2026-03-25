Calciomercato Bologna, Freuler ha deciso: non rinnova il contratto

Grazie di tutto e arrivederci. Remo Freuler e il Bologna sono ormai pronti e prossimi a dirsi addio al termine di questa stagione: senza rinnovo ci si saluterà. E così avverrà, il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 non sarà prolungato e le strade dello svizzero e del club rossoblù si divideranno.

Nonostante i continui, costanti e insistenti tentativi del Bologna, nelle persone di Giovanni Sartori e Claudio Fenucci, l’elvetico ha deciso non prolungare il suo accordo con il club rossoblù. La squadra felsinea ha provato in ogni modo a tenersi stretto il suo pilastro della mediana, ma non c’è stato nulla da fare. Le sirene di un nuovo contratto, di una squadra più ambiziosa hanno vinto sulla “stabilità”. E infatti i felsinei pensano al futuro senza di lui.

Libero di firmare altrove

La sensazione è che Freuler, dopo aver avviato i primi contatti chiedendo delle condizioni, abbia fiutato la possibilità di un accordo più vantaggioso altrove. Da mesi la situazione è in standby, la questione della lunghezza del nuovo accordo non ha mai convinto.

E così nelle ultime settimane pare che si sia arrivati al passo d’addio. Non si può parlare di rottura, perché i rapporti restano ottimi, ma di interruzione. Freuler ora può accasarsi liberamente in altre società, firmando anche subito in vista di luglio. Sarà presumibilmente una destinazione italiana, visto il suo legame col nostro Paese.

Roma e Juventus alla finestra per Freuler

Il futuro per Remo potrebbe tingersi di giallorosso o bianconero. È ormai arcinoto che Roma e Juventus seguano Freuler da tempo e in estate con questa situazione contrattuale faranno un’offerta. Il mediano ex Atalanta con ogni probabilità si accaserà a Torino o a Roma.

Alla Juventus offrono soldi, ambizioni e blasone. Alla Roma, idem, magari con un po’ di blasone in meno, ma con la certezza di trovare “l’antico” maestro Gasperini, che lo attende a braccia aperte per farne il partner ideale di Manu Koné.

Fonte: Claudio Beneforti, Stadio

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