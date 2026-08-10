Primavera, cinque successi sulla strada del campionato

La Primavera del Bologna continua il proprio avvicinamento alla nuova stagione con un bilancio finora impeccabile. Cinque partite disputate e altrettante vittorie per la squadra di Stefano Morrone, che dopo l’importante semifinale playoff raggiunta lo scorso anno, fermata soltanto dalla Fiorentina poi campione d’Italia, ha iniziato nel migliore dei modi il nuovo percorso.

Bologna Primavera, percorso perfetto finora

Tra il ritiro di Pievepelago e il Granarolo Youth Center di Crespellano, i rossoblù hanno raccolto cinque successi consecutivi. Il primo è arrivato contro il Sassuolo U20, battuto 2-1 grazie alle reti di Pantaleoni e Kurjakovic. A seguire il Bologna ha superato 3-0 il Modena U19: nel tabellino dei marcatori sono finiti Krasniqi, Juncaj e Luongo.

Successivamente è arrivato un altro 3-0, questa volta contro la Reggiana U19. Toroc e Lo Monaco hanno trovato la via del gol, mentre un’autorete della formazione avversaria ha completato il risultato.

Il test più prestigioso è stato quello sul campo della Fiorentina U20, campione d’Italia in carica. Anche in quel caso il Bologna è riuscito a portare a casa la vittoria, imponendosi 2-1 in rimonta. Decisivi il colpo di testa di Castaldo e il sinistro al volo da fuori area di Badori.

L’ultimo successo, in ordine di tempo, è quello ottenuto sabato scorso a Crespellano contro il Cesena. Una sfida decisa da Jaber, che ha permesso ai rossoblù di prolungare la striscia positiva fino a cinque vittorie consecutive.

Verso il campionato, la Primavera del Bologna attende il Parma

Come riportato da “Il Resto del Carlino” nell’articolo di Gianluca Sepe, il percorso di preparazione, però, non è ancora terminato. All’appello manca infatti un’ultima amichevole: giovedì 13 agosto, sempre al Granarolo Youth Center di Crespellano, la formazione di Morrone affronterà il Parma U20.

Sarà l’ultimo appuntamento prima dell’inizio del campionato, fissato per domenica 23 agosto. A quel punto il Bologna farà sul serio e affronterà l’Atalanta nella prima giornata.

Under 17, oggi in campo per il terzo posto

Nel frattempo ha preso ufficialmente il via anche la nuova stagione dell’Under 17, reduce da un’annata conclusa con i playoff scudetto.

La squadra ha iniziato ad allenarsi al Galli la scorsa settimana agli ordini del nuovo tecnico Emiliano Corsi, alla sua prima esperienza sulla panchina rossoblù. Al suo fianco, nel ruolo di secondo, c’è Miroslav Mihajlovic.

Il primo impegno è stato l’undicesima edizione del Memorial Seghedoni, in corso di svolgimento a Fanano. In semifinale il Bologna ha affrontato l’Atalanta, che ha avuto la meglio al termine di una gara ricca di gol, imponendosi per 4-3.

L’Under 17 rossoblù avrà però subito l’occasione di tornare in campo. Oggi alle 18.45 è infatti in programma la finale per il 3°-4° posto contro il Modena.

La preparazione proseguirà poi con altri due test: domenica 23 agosto in casa del Padova e domenica 30 agosto sul campo dell’Hellas Verona. Il debutto stagionale è invece fissato per il 6 settembre, in trasferta contro la Carrarese.

Under 18, esordio in trasferta

Nei giorni scorsi è stato infine diramato il calendario completo dell’Under 18. La formazione guidata da Luigi Della Rocca ripartirà dalla finale scudetto disputata nella passata stagione e persa ai calci di rigore contro l’Inter.

Il primo appuntamento del nuovo campionato sarà domenica 30 agosto, quando i rossoblù saranno impegnati in trasferta sul campo del Lecce.

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