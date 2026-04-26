Grosso non allontana le voci su Bologna e Fiorentina: «Fanno piacere gli accostamenti»

Fabio Grosso sta guidando forse per le ultime partite il Sassuolo. Oggi i neroverdi hanno collezionato un buon 0-0 contro la Fiorentina. Una buona occasione per l’ex Campione del Mondo 2006 per fare chiarezza sul suo futuro. Invece, Grosso non ha affatto allontanato le voci su Fiorentina e Bologna.

Come noto, il tecnico neroverde è uno degli allenatore il cui futuro è sempre più in bilico in Serie A. Il suo nome, grazie all’ottima stagione vissuta a Sassuolo e le sue esperienza molto positive in B con i neroverdi stessi e il Frosinone (due promozioni, ndr), è in cima ai taccuini di Fiorentina e Bologna.

Grosso non conferma e non smentisce un addio

Oggi, dopo la sfida contro la Fiorentina che, oltre al Bologna, è la società più interessata a Grosso, era la grande occasione per fare chiarezza. Quantomeno su un suo addio al Sassuolo, tuttavia così non è stato. Anzi, l’ex terzino di Inter e Olympique Lione ha glissato con diplomazia la domanda sul futuro.

In particolare, ovviamente, gli è stato chiesto di un suo possibile passaggio sulla panchina viola attratto dalla possibilità di lavorare col suo amico Paratici. Grosso ha risposto così: «Sono noti i miei rapporti, ho smesso di giocare a Torino (con la Juventus, ndr) con Paratici e mi ha dato la possibilità di iniziare ad allenare nel settore giovanile. Come ho già detto, sono molto rispettoso delle persone e non mi va di parlare di futuro. Ovviamente mi fanno piacere le voci che stanno arrivando ma oltre questo non vado. Rispetto la società ma per me è un motivo d’orgoglio sentimi accostato a una piazza del genere che voglio condividere con i giocatori».

Tutto aperto

La risposta di Fabio Grosso lascia tutte le porte aperte con questa risposta non chiarendo se il suo destino sarà a Sassuolo o altrove, con Fiorentina e Bologna primissime opzioni. Difficile fare previsioni, ma quel che è chiaro è che se l’ex Campione del Mondo volesse restare in neroverde lo avrebbe chiarito già da tempo.

Peraltro, come già raccontato, il Sassuolo ha già mosso i primi passi per un eventuale futuro senza il suo attuale tecnico.

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