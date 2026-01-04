Heggem e Lucumi verso la prova del nove

Seguici su

Torbjørn Heggem in Milan-Bologna (©Bologna FC 1909)
Torbjørn Heggem (©Bologna FC 1909)

Una piccola distrazione può costare la vita anche a un fattucchiere esperto come Lord Voldemort in persona, come ci insegnano i libri della saga di Harry Potter. Dunque, figuriamoci se due maghi della difesa come Jhon Lucumi e Torbjorn Heggem non sanno di dover dare tutto contro il famelico attacco nerazzurro, che sa come punire al primo errore.

L’esultanza di Jens Odgaard in Bologna-Lentigione

L’esultanza di Jens Odgaard in Bologna-Lentigione, amichevole organizzata in settimana dal club per dare minutaggio ai rientranti (© Bologna FC 1909)

Il precedente di Supercoppa

Quello di stasera sarà il secondo incrocio stagionale tra Inter e Bologna, coi rossoblu che sono riusciti a strappare di mano il primo a Chivu dopo novanta minuti intensi e una grande lotteria dei rigori. Allora, alla prima distrazione la difesa felsinea è stata punita severamente da Thuram. Lo stesso Thuram che, stasera, giocherà i suoi primi minuti annuali in coppia con Lautaro. I due sognano di fare coppia fissa, evitando di subire il turnover come in Supercoppa. In Arabia, infatti, c’era stata solo una staffetta intensa, anche perché le partite sono parecchie. E la concorrenza, con Bonny e Pio Esposito, è a dir poco agguerrita.

Ciro Immobile in allenamento questa mattina col Bologna

Ciro Immobile in allenamento la mattina del 2 gennaio con la casacca del Bologna FC (© Bologna FC 1909)

Heggem per un duello Mondiale

Dunque, lo scontro sarà tra due punte e due centrali che potrebbero partecipare alla prossima Coppa del Mondo. Negli Stati Uniti, l’Argentina di Lautaro dovrà confermarsi campionessa, mentre Heggem è arrivato lì ai danni dell’Italia. Thuram è quello più incerto: la concorrenza è altissima e la Francia ha un attacco stellare ma, nonostante l’infortunio passato, Marcus darà il tutto per tutto per coronare uno dei suoi sogni. E poi c’è Jhon, che con Martinez ci duella abitualmente anche in nazionale. Un fattore importante, che potrebbe decidere l’incontro o quantomeno aiutare Ravaglia a proteggere la propria porta.

Fonte: Stadio, Dario Cervellati

