Heggem e Lucumi verso la prova del nove

Una piccola distrazione può costare la vita anche a un fattucchiere esperto come Lord Voldemort in persona, come ci insegnano i libri della saga di Harry Potter. Dunque, figuriamoci se due maghi della difesa come Jhon Lucumi e Torbjorn Heggem non sanno di dover dare tutto contro il famelico attacco nerazzurro, che sa come punire al primo errore.

Il precedente di Supercoppa

Quello di stasera sarà il secondo incrocio stagionale tra Inter e Bologna, coi rossoblu che sono riusciti a strappare di mano il primo a Chivu dopo novanta minuti intensi e una grande lotteria dei rigori. Allora, alla prima distrazione la difesa felsinea è stata punita severamente da Thuram. Lo stesso Thuram che, stasera, giocherà i suoi primi minuti annuali in coppia con Lautaro. I due sognano di fare coppia fissa, evitando di subire il turnover come in Supercoppa. In Arabia, infatti, c’era stata solo una staffetta intensa, anche perché le partite sono parecchie. E la concorrenza, con Bonny e Pio Esposito, è a dir poco agguerrita.

Heggem per un duello Mondiale

Dunque, lo scontro sarà tra due punte e due centrali che potrebbero partecipare alla prossima Coppa del Mondo. Negli Stati Uniti, l’Argentina di Lautaro dovrà confermarsi campionessa, mentre Heggem è arrivato lì ai danni dell’Italia. Thuram è quello più incerto: la concorrenza è altissima e la Francia ha un attacco stellare ma, nonostante l’infortunio passato, Marcus darà il tutto per tutto per coronare uno dei suoi sogni. E poi c’è Jhon, che con Martinez ci duella abitualmente anche in nazionale. Un fattore importante, che potrebbe decidere l’incontro o quantomeno aiutare Ravaglia a proteggere la propria porta.

Fonte: Stadio, Dario Cervellati

