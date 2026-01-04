Calciomercato Bologna – L’arrivo di Freytes sarà legato ad un’uscita

È tempo di calciomercato per il Bologna e dal club rossoblù si attendono i primi colpi dall’intesa Sartori – Di Vaio. L’idea principale che sembra avere il club è quella di un mercato ad incastro, ovvero che un nuovo giocatore entrerà in rosa solo se un altro ne uscirà.

In particolare, questo riguarda la trattativa per il brasiliano Juan Pablo Freytes del Fluminense, che ha già dato da giorni il suo benestare per arrivare a Bologna e il cui trasferimento avverrà solo se il club rossoblù avrà liberato un posto in difesa.

Nicolò Casale il primo indiziato per far posto a Freytes

Il primo nome in lista per far spazio al nuovo arrivato è inevitabilmente quello di Nicolò Casale. Finora il centrale ha giocato titolare 4 volte da titolare ed è subentrato a gara in corso in 2 occasioni, anche a causa dei due infortuni riportati dall’inizio della stagione. Il suo rendimento è stato discontinuo e la maggior parte delle volte al di sotto delle aspettative.

Il meccanismo scelto dalla società rossoblù è chiaro, l’idea è quella di non infoltire una rosa già considerata profonda a sufficienza, visti i recuperi degli infortunati, e nemmeno appesantire il monte ingaggi.

Vincenzo Italiano ha già parlato con Sartori e nella conferenza stampa pre Inter-Bologna di ieri si è detto tranquillo per il calciomercato, perché in caso di possibilità di rinforzi la società interverrà.

Calciomercato Bologna – Osservati anche Fabbian e Dominguez

Nel frattempo sotto osservazione c’è anche Giovanni Fabbian, corteggiato dalla Lazio di Sarri, ma il club rossoblù non aprirà all’opzione se prima non avrà trovato un sostituto convincente nel ruolo.

Dall’inizio della sessione invernale di calciomercato, informazioni sono state chieste anche su Dominguez che, dopo l’exploit della scorsa stagione, sta trovando poco spazio e vorrebbe giocare di più. Tra le interessate per l’argentino c’è il Lione, ma anche questa volta, il Bologna non darà inizio a dialoghi prima di aver trovato un’alternativa.

Fonte: Dario Cervellati – Stadio

