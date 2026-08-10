Heggem scalda i motori: il Bologna ha un nuovo leader in difesa

La difesa del Bologna è un reparto in fase di ristrutturazione, ma se c’è una certezza quella è Torbjorn Heggem. Il norvegese, reduce dall’esperienza mondiale con la sua Norvegia, è pronto a guidare la retroguardia rossoblù da vero leader.

L’ultimo anno si può definire quello della consacrazione. 27 anni compiuti lo scorso gennaio, un Mondiale da protagonista con la Norvegia e una quarantina di presenze tra Serie A ed Europa League con il Bologna. Heggem è pronto per il grande salto, quello di prendere in mano l’eredità di Jhon Lucumi e diventare il nuovo capitano del reparto difensivo rossoblù.

Torbjorn Heggem, un anno per conquistare il Bologna

Un’annata notevole, scrive Stefano Brunetti su Stadio, soprattutto viso e considerato il percorso precedente. Heggem sbarcava sotto le Due Torri la scorsa estate dopo una stagione in WBA, Serie B inglese. Dodici mesi dopo, il quadro si presenta decisamente diverso: la difesa del Bologna cerca un nuovo leader e il norvegese è pronto a rispondere presente. Non contro il Pisa, quando ancora aveva troppi pochi minuti nelle gambe.

Verso Brighton per un posto da titolare

A Ferragosto contro il Brighton la musica sarà diversa. L’ultima amichevole della pre-season sarà fondamentale per definire gli ultimi dettagli in vista della prima di campionato contro la Lazio alle 18:30 di lunedì 24 agosto. Heggem è rientrato in gruppo da una settimana, ma è al lavoro per consegnare a Domenico Tedesco una certezza in difesa, quella mancata il tutte le precedenti amichevoli. Successivamente, il nuovo tecnico dovrà definire il compagno ideale: Vitik o Helland, questo è il dilemma.

Adesso tocca a Heggem dimostrare al mister di essere l’uomo di cui fidarsi. Proprio come ha fatto con il ct della Norvegia Solbakken, ritagliandosi sempre un posto da titolare negli undici che hanno battuto il Brasile di Ancelotti (fatta eccezione per la sfida contro la Francia, saltata per infortunio).

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