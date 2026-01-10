Italiano va a casa di Fabregas a caccia di risposte

Tra 90 minuti ripartirà la Serie A: l’anticipo tra Como e Bologna, in casa dei lariani, seguirà il turno infrasettimanale che ha dato risposte convincenti ai comaschi e deleterie al Bologna. Momenti opposti per forma e risultati tra le due formazioni. Nelle ultime 6 partite i rossoblù hanno raccolto due soli punti, frutto di due pareggi ed il doppio alla voce sconfitte (4). La squadra di Fabregas, nello stesso arco temporale, ha vinto 4 volte e perso contro Inter e Roma. Italiano cerca risposte in riva al lago. La prestazione dovrà necessariamente portare punti, umore e risultato per non veder sfuggire via il treno europeo: l’ultimo posto disponibile è occupato proprio dal Como, attualmente in sesta posizione; che qualora vincesse scapperebbe a +10 dal Bologna.

Italiano e Fabregas a confronto quest’anno…

Alla seconda giornata della corrente stagione sportiva, il 30 agosto, il Como arrivò al Dall’Ara forte del successo casalingo contro la Lazio. Il Bologna deluso dall’avvio stagionale a Roma voleva muovere la classifica e fermare una delle candidate alla qualificazione europea. Riuscì tutto: i rossoblù giocarono egregiamente ed il Como non riuscì a trovare sbocchi per il suo calcio. Il risultato finale (1-0) non mostrò fino in fondo le enormi difficoltà che il Bologna causò alla formazione lombarda. La sfida fu decisa dalla staffilata di Orsolini, ben servito da Santiago Castro.

…e non solo

Non era andata meglio al Como nei due incontri precedenti. La sfida di andata del 2024-2025 allo stadio ‘Sinigaglia’ terminò con un pareggio (2-2). I lariani costruirono il doppio vantaggio contro un Bologna tramortito e incapace di reagire alle sortite offensive dei calciatori di Fabregas. Autogol di Casale prima e raddoppio di Cutrone poi. La rimonta fu guidata da Vincenzo Italiano: prima con i delicati accorgimenti tattici, ed in seguito con l’ingresso in campo di Castro e Iling Junior (autori dei gol del risultato finale).

La partita di ritorno vide vittorioso il Bologna tra le mura amiche. De Silvestri indirizzò il match al 25′ con un preciso colpo di testa su assist di Lykogiannis: al Como fu espulso Fadera per proteste al minuto 38′. I rossoblù schermarono perfettamente lo sviluppo calcistico degli avversari e chiusero la partita con Fabbian al 66′. Tre partite tra Italiano e Fabregas: 2 vittorie ed 1 pari per il tecnico rossoblù. Con la speranza che l’amarcord non sia fine a sé stesso. La partita di Como vale mezza stagione ed il Bologna cerca risposte per la sua.

Fonte: Davide Centonze, Stadio

