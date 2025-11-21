Italiano vs Udinese: coincidenze nel destino?

La prima panchina ufficiale con il Bologna, per Vincenzo Italiano, risale allo scorso anno, precisamente il 18 agosto 2024. La partita terminò con un pareggio: al vantaggio iniziale firmato dal solito Riccardo Orsolini su rigore, rispose Lautaro Giannetti per i friulani. Proprio l’Udinese, avversaria di sabato, bagnò l’esordio dell’allenatore rossoblù.

Di più: il 30 settembre 2020, una doppietta a domicilio di Galabinov stese i bianconeri in casa nell’allora Dacia Arena (ribattezzata oggi Bluenergy Stadium). A quei tempi, mister Italiano guidava lo Spezia, in seguito al miracolo promozione dalla serie B alla serie A, ottenne il suo primo successo da allenatore in casa dell’Udinese, in questa sfida.

Ricordi a contatto dell’oggi

Nel 2020, in Udinese-Spezia, precisamente al minuto ’67, entrò in campo un’attuale conoscenza rossoblù: Tommaso Pobega. Il giovane triestino subentrò a Maggiore in quella partita, per blindare il risultato, mettendo in campo muscoli, grinta e conoscenza tattica. Italiano si fidava del giocatore 5 anni fa: auspicando un ‘revival’ per domani, quando il suo Bologna scenderà in campo ad Udine, alle ore 15. Contro i friulani, lo storico di mister Italiano è migliorabile ma positivo: 1,50 punti di media a partita in 10 incontri totali. Il bottino recita 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Lo scorso anno

L’equilibrio a reti bianche nella gara di ritorno della passata stagione, tra Udinese e Bologna, completa -fin qui- il quadro di Italiano sulla panchina del Bologna: 2 pareggi contro i bianconeri, in altrettanti incontri. E pensare che lo stop sul campo friulano del 28 aprile scorso, complicò -e non poco- la cavalcata verso la qualificazione alle coppe europee. Poi arrivata grazie alla finale di Roma, con la storica vittoria della Coppa Italia.

Domani pomeriggio il Bologna di Italiano scenderà in campo con la coccarda sul petto. E per l’allenatore sarà un’aperta sfida ai tabù, disinteressandosi delle coincidenze, perseverando a percorrere un destino sempre più vincente.

Fonte: Davide Centonze, Più Stadio

