L’uomo della domenica – Jonathan Rowe

Difficile trovare un vero e proprio “migliore” dopo una partita come quella di ieri. Una partita, Juventus-Bologna, nella quale i Rossoblù hanno dato la sensazione di reagire faticosamente a un’inerzia della partita cambiata sin dai primi secondi di gara. Chi, con il suo ingresso, ha tentato di dare una scossa (andandoci molto vicino) è Jonathan Rowe, il migliore per atteggiamento dei Rossoblù, anche nelle “dichiarazioni” su questo finale di stagione.

Juventus-Bologna e una reazione a metà

“Non vuole essere un alibi” dice Vincenzo Italiano nelle sue dichiarazioni post partita, ma Juventus-Bologna per i Rossoblù è sembrata un naturale prolungamento di Aston Villa-Bologna. Non nel domino dell’avversario (che comunque ha più che meritato), ma più per un Bologna incapace di reagire alle difficoltà, forse anche per stanchezza. Chi, invece, è andato al contrario anche nella serata di ieri, in senso buono, è Jonathan Rowe.

Il numero 11 del Bologna, entrato a risultato già compromesso, ha tentato in tutti i modi di portare l’inerzia del finale di gara dalla parte dei Rossoblù, con un paio di recuperi difensivi tramutati in contropiedi (non sfruttati a dovere) e con un clamoroso palo dopo pochi minuti a Di Gregorio ormai battuto. Insomma, l’inglese ha incarnato perfettamente in queste ultime partite il “mai darsi per vinti”. Forse tra i pochi.

“Finiamo forte” o “è finita”?

Un atteggiamento, quello di Jonathan Rowe, che non si è visto solo giovedì o in Juventus-Bologna, ma anche nelle parole fuori dal campo. Questa volta tramite social: proprio il giorno dopo Aston Villa-Bologna, il numero 11 Rossoblù nelle sue storie Instagram posta la frase “Finiamo la stagione forte“. Un segno di un giocatore che crede ancora negli obiettivi della squadra in campionato e di certo non vuole andare in vacanza troppo presto.

Parole, quelle, che fanno un po’ da contraltare alle dichiarazioni di Vincenzo Italiano di ieri sera, il quale ha sì ribadito la volontà di voler fare più punti possibili da qui al termine del campionato per provare ad approfittare delle situazioni che verranno (se ci saranno). Ma secondo il mister ormai la stagione “è finita“. Che può essere probabilmente vero, ma nella realtà (e nell’aritmetica) no: questo, soprattutto dopo la partita di ieri, non è di certo un assist a chi segue sempre questa squadra, come a Birmingham e ieri sera.

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