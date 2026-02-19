Odgaard chiamato alla riscossa

Per ritornare ai fasti della foto in primo piano, quale occasione migliore della partita di stasera? Jens Odgaard è uno dei dubbi che attanagliano la vigilia di Brann-Bologna. Il clima che attenderà il Bologna è quello che ci si aspettava. Temperatura vicina o direttamente sotto lo zero, mentre quella percepita sarà di molto inferiore. Tornerà Heggem che ha smaltito l’infortunio che gli aveva fatto saltare la Lazio in Coppa Italia e la partita di Torino. Il serrato ballotaggio tra Castro e Dallinga, riguarda (anche) le condizioni dell’attaccante olandese, che è stato vittima di acciacchi fisici nell’ultima settimana.

Odgaard multiruolo

Il trequartista danese ha vissuto un anno sportivo intenso e meraviglioso. Italiano ed il suo staff gli hanno ricamato una posizione in campo ideale e fruttuosa, ma la differenza l’ha fatta l’applicazione del calciatore. Odgaard unisce fisicità e presenza nella trequarti, che combina con una tecnica sopraffina, capacità di inserimento e un tiro fuori dal comune. L’intuizione dell’allenatore ha cambiato, in parte, la carriera del giocatore. Non solo: Italiano ha in mente anche di spostarlo nel ruolo di centravanti, all’occorrenza, qualora servisse. L’Europa League è già l’obiettivo stagionale del Bologna; la squadra per ritrovare completamente se stessa, ha la necessità di fare risultato. Per indirizzare la qualificazione agli ottavi già nella partita d’andata, certo, ma anche per dare dei segnali di maturità e di ritrovata serenità all’interno del gruppo.

La partita si è già giocata nella fase di League Phase. Il Bologna rimase in dieci in quella serata, complice l’espulsione di Lykogiannis, ma praticamente non soffrì in nessuna circostanza l’inconsistente fase offensiva della squadra avversaria, e anzi avrebbe meritato miglior sorte nel punteggio finale. Il Brann ha dimostrato però di essere un’ottima formazione, specialmente tra le mura di casa. Servirà attenzione perché questa sera, la partita sarà ben diversa da quella del 6 novembre scorso. Il Bologna lo sa: attende il match con un Odgaard motivato e in versione multiruolo. Questa potrebbe essere la partita della svolta.

Fonte: Claudio Beneforti, Stadio

