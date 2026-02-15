Le PAGELLE di Torino-Bologna (1-2)

Una trasferta finalmente da tre punti per i Rossoblù: Torino-Bologna termina 1-2, grazie all’ultima zampata di Castro, dopo la risposta di Vlasic al suo autogol. Ecco i nostri voti.

Torino-Bologna, le pagelle: tutti sulle spalle di Santiago Castro

Skorupski 6 – Non troppo attivo, anche per l’andamento della partita (e per la sua difesa): sul gol respinge bene, poi può far poco.

Joao Mario 6,5 – Una buona gara da parte del nuovo terzino Rossoblù: all’inizio è un po’ timido, ma poi esce fuori soprattutto la sua gamba offensiva, che crea più di un problema.

Dal 74′ Zortea 6 – Entra e mantiene bene il ruolo, senza strafare.

Vitik 6 – Non sempre sicuro, ma spesso efficace: c’è ancora da lavorare, perché ha potenzialità alte, però oggi buona partita nel complesso.

Lucumì 6 – Il solito, per il colombiano: sostanza, tanta, e pulizia di un paio di situazioni che potevano diventare pericolose.

Miranda 6,5 – Meglio rispetto alle precedenti uscite: molto più coinvolto nella manovra offensiva e anche dietro è attento in più di una chiusura.

Freuler 6 – Un po’ fuori rispetto agli standard del mediano svizzero, ma comunque utile per la manovra.

Moro 6,5 – Non si sa ancora se la paternità del gol sia sua, ma poco cambia: ottima partita da parte del croato, che spesso costruisce e poi va a riempire l’area, senza disdegnare la fase difensiva.

Sohm 6,5 – Prima buona – e intera – partita con la maglia del Bologna da parte sua. Un centrocampista ovunque, che per poco non trova un grande gol e che da una grande mano in chiusura.

Dal 88′ Ferguson S.V

Bernardeschi 6,5 – Assist chiurgico per Castro, occasioni create, tiri fuori di poco, gamba in difesa. Una partita totale da parte di Bernardeschi, sempre più un fattore.

Dal 83′ Orsolini S.V

Rowe 6,5 – È sempre il più pericoloso degli esterni, e anche oggi mette la sua firma sul primo gol del Bologna. Un merito, perché già nel primo tempo poteva segnare il suo nome sul tabellino.

Dal 74′ Dominguez 6 – Ogni tanto prova anche a fare la punta, ma l’apporto maggiore è in difesa.

Castro 8 – Ha il voto più alto, e di tanto, perché fa reparto da solo in mezzo a tutti i difensori, crea opportunità e pulisce palloni a non finire, oltre a un gol da attaccante vero. È lo spirito e l’anima di questo Bologna, che sembra voler prendersi sulle spalle per uscire da questo lungo buio.

Dal 83′ Odgaard S.V

All. Italiano 6 – Finalmente, come scritto all’inizio, riesce a portare a casa tre punti in campionato che mancavano esattamente da un mese. Tre punti che vogliono dire ossigeno, visto il brutto periodo, e vogliono dire anche positività, in vista dal match di Europa League. Ora, l’auspicio è quello di continuare così.

TORINO: Paleari 6,5; Marianucci 5 (dal 85′ Njie S.V), Maripan 5,5, Coco 5,5; Pedersen 6, Vlasic 6, Prati 6 (dal 54′ Ilkhan 6), Gineitis 6 (dal 54′ Casadei 5,5), Aboukhlal 5,5 (dal 46′ Lazaro 5,5); Adams 5,5 (dal 46′ Zapata 6), Simeone 5,5. All. Baroni 5,5.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook