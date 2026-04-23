Odgaard vuole riprendersi il Bologna

Jens Odgaard non è un ‘caso’: ne aveva parlato Vincenzo Italiano nella conferenza stampa di avvicinamento alla sfida di Europa League contro il Brann, lo scorso 25 febbraio, nello stesso mese in cui il centrocampista danese firmò il rinnovo con il Bologna fino al 2029. Nelle ultime 15 partite, come riportato da Davide Centonze in Più Stadio, Odgaard è partito titolare solamente in due occasioni. Lo scarso minutaggio, sceso repentinamente rispetto allo scorso anno, ha una motivazione solida.

Il 2026 di Odgaard

Dopo le prime avvisaglie problematiche, mister Italiano ha deciso di cambiare il modulo. Grattacapi lontani e superati, perché la mossa dell’allenatore rossoblù è stata quella di rinvigorire la mediana, passando dal 4-2-3-1 che aveva connaturato il Bologna di bellezza e propositività, al 4-3-3 più solido e a protezione di una difesa poco registrata.

Chi ne ha pagato maggiormente le conseguenze è Jens Odgaard. Il trequartista danese, ruolo cucito su misura da allenatore e staff, nonostante le caratteristiche non facessero pensare al posizionamento in quella zona di campo, è riuscito da ottobre 2024 (Genoa-Bologna 2-2) a diventare un titolare inamovibile del Bologna targato Vincenzo Italiano.

Arrivato in città come punta centrale, capace di svariare su tutto il fronte offensivo, il ‘falso’ trequartista è riuscito ad imporsi grazie al lavoro e alle sue qualità: legge in anticipo l’azione e ne trae vantaggio; è rapido e abbina questa dote ad una struttura fisica imponente; ha una capacità balistica importante. Se non bastasse, Odgaard è intelligente nel pressing e ha una spiccata qualità nell’inserimento, anche aereo.

Un’arma in più?

Rispetto alla scorsa stagione sportiva, il calciatore rossoblù ha giocato 346 minuti in meno – fin qui – realizzando un gol in più (7 gol e 2 assist quest’anno in tutte le competizioni, mentre nel 2024/2025 6 gol e 5 assist). Dopo l’uscita ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, Odgaard è sparito dai radar: in 15 partite solo due titolarità, qualche subentro, molte panchine per 90′ minuti e un solo guizzo, la perla dalla distanza contro il Pisa che ha deciso il match.

Le prossime sfide con Roma e Cagliari potrebbero vedere un maggiore utilizzo di Jens Odgaard: al di là del periodo opaco e delle polemiche, il Bologna può scalzare l’Atalanta dal settimo posto. Il trequartista danese tirato a lucido potrebbe diventare l’arma del finale di stagione. Da interno, a ridosso della punta o facendo lui stesso il centravanti, da esterno offensivo. Insomma, Odgaard è pronto per riprendersi il Bologna.

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