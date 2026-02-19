Le PAGELLE di Brann-Bologna (0-1)

Un’andata dei playoff di Europa League che sorride ai Rossoblù: Brann-Bologna termina 0-1, grazie al gol di Santiago Castro. Ecco i nostri voti.

Brann-Bologna, le pagelle: sempre nel segno di Santiago

Skorupski 6 – Un Brann che circola e nemmeno poco dalle sue parti, ma un po’ l’imprecisione degli attaccanti e un po’ una fase difensiva che funziona gli tolgono le castagne dal fuoco.

Zortea 6 – Non semplicissimo il suo compito odierno, perché il Brann scende spesso dalle sue parti, però tutto sommato se la cava.

Vitik 6 – Presente, e non poco, perché è cinico in difesa e davanti, nelle palle inattive, si fa sentire, come nell’occasione del vantaggio di Castro.

Lucumì 6,5 – Pochi fronzoli e tanta voglia di pulire le situazioni più spinose, regalandosi sempre quel brividino… È sempre lui, possiamo dire.

Miranda 6 – Spinge e difende, esattamente quello che gli si chiede. Lui lo fa, mettendoci anche del suo come al solito, quindi porta a casa eccome il compito.

Freuler 6 – Lì in mezzo, in una partita frenetica come quella di oggi, cerca di dare ordine – il più possibile – ma soprattutto protegge la difesa.

Moro 6 – È in un momento positivo e lo si nota anche in partite come oggi, dove non ruba l’occhio, ma si dimostra concreto.

Dal 75’ Pobega S.V

Ferguson 6 – Un po’ ovunque, come sue caratteristiche e come il ruolo gli impone: bene, perché la sua quantità è più che utile.

Dal 75’ Sohm S.V

Bernardeschi 6 – Attivo e non poco: anche lui dimostra di essere il un momento positivo, e anche di essere un traino per la squadra: il suo zampino c’è anche nel gol odierno.

Dal 46′ Orsolini 6 – Entra con il piglio giusto, e dopo poco addirittura può già andare in gol. Bene, bene.

Cambiaghi 6,5 – Non giocava con continuità nella partita da un po’, ma oggi ha dimostrato quello che può fare, tra assist per il gol di Castro e recuperi difensivi fondamentali.

Dal 87’ Rowe S.V

Castro 7 – Oltre, come al solito, all’immenso lavoro per la squadra – e la lotta – la cosa più importante non può non essere il gol, l’ennesimo di queste due settimane. Mette in discesa una partita che si è dimostrata tutt’altro che semplice nel complesso.

Dal 46′ Dallinga 6 – Forse (e pure senza…) un po’ meno appariscente del compagno, però tutto sommato un ingresso che non abbassa il livello.

All. Italiano 6 – Il suo Bologna porta a casa il compito: la vittoria. Contro un Brann mai domo, seppur di un livello inferiore ma con più di un’occasione sprecata, perché va detto. Tra sette giorni si parte col vantaggio, ma soprattutto con il tifo del Dall’Ara a fare la differenza, ora Prendere le note positive e portarle a lunedì sera.

BRANN: Dyngeland 6; De Roeve 5,5, Pallesen 6, Boakye 5,5, Soltvedt 5,5 (dal 80’ Dragsnes S.V); Ingason 5,5 (dal 70’ Pedersen 6), Sorensen 5,5, Myhre 6; Mathisen 5,5 (dal 80’ Finne S.V), Holm 5,5, Thorsteinsson 5 (dal 80’ Haaland S.V). All. Alexandersson 6

