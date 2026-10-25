Pall@dino – Chiamate Cagliari 02 02 02

La partita di ieri contro il Cagliari è un “corso e ricorso storico” di vichiana memoria. Soprattutto ricorso, perchè, da 3 anni, la Unipol Domus è terra di concquista dei rossoblù emiliani (da non confondere con quelli isolani), con il medesimo risultato e sempre nel mese di ottobre. Ma c’è un’altra ricorrenza che Vi diremo nel corso di queste poche righe.

Cagliari – Bologna 0 a 2 (29-10-24)

La stagione 24-25 vede l’avvicendamento in panchina fra Thiago Motta (colui che ci ha portato in Champions League) e Vincenzo Italiano (colui che ci ha portato a Roma a vincere la Coppa Italia). Il Cagliari-Bologna del 29 ottobre vedeva un Bologna appena uscito da una fase di assestamento, dovuta anche dai nuovi moduli voluti dal nuovo allenatore. Prima curiosità da segnalare è quella che in quella formazione del Cagliari, c’erano due giocatori dal futuro rossoblù: Nadir Zortea e Roberto Piccoli. Ma c’era anche Nicolas Viola, che aveva vestito la maglia rossoblù nella stagione 2022-23.

Le reti di quel match, contro il Cagliari, furono segnate da Riccardo Orsolini (ieri infortunato e non in campo) e Jens Odgaard (ieri in campo, come falso nueve). Un’ala e un trequartista, inventato in quel ruolo da Vincenzo Italiano. Da lì partì un campionato che vide il Bologna giocare in Champions League e vincere la Coppa Italia.

La stagione successiva, rigorosamente ad ottobre, sempre con Italiano in panchina, il Bologna si concede il bis, violando a Cagliari sempre per lo stesso punteggio. I marcatori del match sono il difensore Emil Holm (infortunato e non in campo ieri) e l’ala Riccardo Orsolini (idem). La tappa di campionato a Cagliari coincise con il raggiungimento della posizione più alta in classifica (quinta posizione), tenuta poi per alcune giornate.

Rossoblù loro – Rossoblù nostri 0 a 2 (19-10-25)

Ieri saranno stati felici i 415 nostri tifosi volati a Cagliari a sostenere i nostri ragazzi, portatori sani di buona sorte. La cronaca di ieri la trovate qui, a firma del nostro inviato a Cagliari, Stefano Utzeri. Anche lui c’era tutte e tre le volte di questo articolo. Ieri hanno segnato il difensore Nicolò Casale e l’ala sinistra Federico Bernardeschi, calciando un rigore che si era procurato.

Non c’è il due senza il tre (ieri) e il quattro vien da se (speriamo), dice il proverbio. Il fatto vero è che in quattro partite Palladino ha raccolto ben 7 punti: continuare così potrebbe dire togliersi tante soddisfazioni. Attendiamo fiduciosi.

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