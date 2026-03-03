Bologna, emergenza in difesa: da valutare le condizioni di Vitik e Joao Mario

Il Bologna da Pisa riporta tre punti e due infortuni. Infatti, a gara in corso sono usciti prima Martin Vitik e poi Joao Mario. Le loro condizioni sono da valutare ora in vista della gara di domenica contro il Verona. I loro nomi si aggiungono a quelli di Miranda e Lykogiannis già fermi ai box.

Martin Vitik e Joao Mario, cambi forzati in Bologna-Pisa rischiano per il Verona

È il 7′ minuto e Vitik si accascia colpito dal tiro di un avversario. Prova a rimanere in campo, resiste per quasi un quarto d’ora. Alla fine è costretto al cambio, «disorientato dalla botta alla testa» come spiega Italiano nel post partita. Nel secondo tempo altro cambio forzato: Joao Mario nello scontro con un nerazzurro prende una botta al ginocchio. Non riesce a continuare, al suo posto De Silvestri che ritrova il campo dopo quasi tre mesi.

Le condizioni di Joao Mario e Vitik sono da valutare in vista della prossima sfida di campionato che vedrà il Bologna ospitare il Verona al Dall’Ara. Per Joao Mario Italiano si augura: «È riuscito a ritrarre la gamba ed evitato di farsi male seriamente, ma ha un bel segno. Mi auguro sia solo una botta». Anche perché la difesa rossoblù è già priva di alcuni suoi elementi. Miranda fermo per infortunio dalla partita contro l’Udinese. Lykogiannis ai box da un mese potrebbe rientrare n settimana.

I prossimi impegni dei Rossoblù in campionato e Europa: una difesa da ridisegnare

Dopo la partita contro il Pisa, i giocatori del Bologna avranno due giorni di riposo e riprenderanno i lavori giovedì mattina. I Rossoblù affronteranno in casa prima il Verona come sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A, poi la Roma nell’andata degli ottavi di Europa League. Martin Vitik e Joao Mario rischiano di non esserci per il primo di questi due incontri. Si spera di recuperarli nel caso per l’Europa, vista anche l’esclusione dalla lista Uefa di Helland e De Silvestri.

Per il Verona, Italiano dovrà ripensare non soltanto la difesa, ma anche il centrocampo. Freuler, ammonito in Pisa-Bologna, dovrà scontare la squalifica proprio nel prossimo turno di campionato. Potrebbe sostituirlo Moro in regia. Stando alle dichiarazioni di Italianodichiarazioni di Italiano ci potrebbe essere qualche modifica anche in attacco con Dallinga dal 1′ minuto per far riposare Castro sempre titolare nelle ultime cinque gare.

