Pisa-Bologna 0-1, Italiano: «Vittoria di solidità e sofferenza. Odgaard e Skorupski decisivi»

Vincenzo Italiano si è presentato in conferenza stampa dopo una vittoria di nervi, sofferenza e carattere: Pisa-Bologna è finita 0-1, con la squadra felsinea che ha sbancato la Cetilar Arena grazie al guizzo di Jens Odgaard al 90′. Tre punti pesantissimi per la rincorsa europea.

Il tecnico rossoblù ha commentato una gara spigolosa, decisa dai cambi e dalle parate decisive di Skorupski, spiegando i motivi del cambio di modulo in corsa e analizzando l’atteggiamento della squadra.

Italiano dopo Pisa-Bologna: «Skorupski ci ha tenuti in piedi»

Il Bologna ha faticato a scardinare il fortino di un Pisa molto aggressivo, rischiando in un paio di occasioni nella ripresa. Il tecnico riconosce il momento di flessione fisica, esaltando però la tenuta mentale del gruppo e le parate del suo numero uno:

«Analizzando la partita credo sia stato buonissimo il nostro primo tempo, dove Santi (Castro, ndr) poteva portarci in vantaggio. Nel secondo è subentrata un po’ di stanchezza, loro hanno iniziato a metterci palloni lunghi e ci siamo abbassati, ma ci siamo difesi bene.

Lukasz ha fatto una parata importante, ci ha tenuti in piedi. Abbiamo perso tantissime partite dopo aver giocato con grande qualità; oggi, rispetto ad altre prestazioni meno qualitative, ci sta vincere contro una squadra che ti salta addosso e va forte. Sono tre punti importanti dopo il blackout che abbiamo avuto».

Italiano su Odgaard: «Da quella mattonella ci ha abituati bene»

La partita è girata grazie agli innesti dalla panchina. Italiano si sofferma sull’impatto decisivo avuto da Odgaard, schierato in corsa nella posizione di trequartista alle spalle della punta:

«In squadre che giocano ogni tre giorni tra aerei, pullman e viaggi, c’è bisogno di tutti. Chi subentra deve andare in campo con l’atteggiamento giusto e Jens da quella mattonella ci ha abituato bene: sposta il tiro e centra la porta.

Sono andato a complimentarmi con lui perché mi ha reso veramente felice, i gol di chi subentra sono pesanti».

Il nuovo Italiano di “corto muso”: «Il vestito è rimasto, la cravatta ha cambiato colore. Siamo tornati a correre»

Stuzzicato in sala stampa sulla nuova veste del Bologna (tre vittorie di fila, due 1-0 e porta inviolata, un approccio più sparagnino e meno arrembante rispetto al passato), Italiano ha risposto con una metafora molto efficace per spiegare la sua scelta tattica:

«Nei momenti di difficoltà noi allenatori dobbiamo trovare soluzioni. Qualche dettaglio va modificato e smussato. Abbiamo cercato di togliere qualcosina all’avversario e toglierci anche noi qualcosa in termini di riconquista alta, per trovare però compattezza e quei punti che stavano mancando.

Il vestito è rimasto, ma la cravatta ha cambiato colore. Stiamo riuscendo a mettere punti in una classifica che all’inizio era bellissima, poi avevamo un po’ sporcato, e ora siamo tornati a correre».

Italiano su Dallinga: «Potrebbe giocare domenica, Castro non le può fare tutte»

Uno sguardo anche alle prossime scelte di formazione. Il mister annuncia un possibile cambio importante in attacco per il prossimo match dominicale

«Dallinga ci sta che domenica possa partire dall’inizio. Santi lì davanti non può giocarle tutte, ho paura che si faccia male: se continui a tirargli il collo a un certo punto il motore salta. Thijs avrà la sua opportunità.

Italiano dopo Pisa-Bologna: le condizioni di Vitik e Joao Mario

Infine, non è mancata occasione di fare il punto sui giocatori usciti acciaccati dalla battaglia della Cetilar Arena:

«Per quanto riguarda gli infortuni, Vitik è stato disorientato dalla botta alla testa. Joao Mario ha preso una bella legnata sul ginocchio: è riuscito a ritrarre la gamba ed evitato di farsi male seriamente, ma ha un bel segno. Mi auguro sia solo una botta».

