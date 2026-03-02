Pisa-Bologna 0-1: Odgaard gela la Cetilar Arena al 90′. Il riassunto e la cronaca

Il Bologna sbanca la Toscana all’ultimo respiro nella 27ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26. Dalla tribuna stampa della Cetilar Arena, vi abbiamo raccontato l’incredibile finale di Pisa-Bologna, finita 0-1 e decisa al 90′ da un lampo di Jens Odgaard.

Una vittoria di vitale importanza che proietta la formazione di Vincenzo Italiano a quota 39 punti in classifica, consolidando l’ottavo posto dopo una gara di enorme sofferenza salvata dalle prodezze di Lukasz Skorupski.

Il riassunto del match e le statistiche: la mossa di Italiano

I rossoblù dovevano confermare l’ottimo ruolino di marcia esterno, e così è stato: il Bologna sale a 5 vittorie nelle ultime 6 trasferte disputate in tutte le competizioni. Di fronte, però, abbiamo visto un Pisa tutt’altro che arrendevole, nonostante la netta difficoltà in classifica (fermo al diciannovesimo posto a secco di vittorie dallo scorso 7 novembre).

I toscani hanno imbrigliato a lungo la manovra felsinea, colpendo una traversa nel primo tempo e costringendo uno strepitoso Skorupski a veri e propri miracoli (su Moreo e Piccinini su tutti).

La svolta della gara è arrivata dalla panchina. Italiano ha saputo leggere le difficoltà della squadra, passando al 4-2-3-1 e inserendo Jens Odgaard sulla trequarti. È stato proprio il danese, al 90′, a raccogliere la sponda del solito, generosissimo Santiago Castro (fermato solo dal palo nel primo tempo) e a trafiggere Nicolas con un sinistro mortifero.

Il Bologna sfata così un vero e proprio tabù: il Pisa non perdeva in casa contro i rossoblù dal lontano 21 agosto 1985. Un successo pesantissimo, arrivato col cuore, di cui vi riportiamo qui sotto la cronaca integrale.

La cronaca di Pisa-Bologna

Secondo tempo

90’+5 – È FINITA!!!! Il Bologna espugna la Cetilar Arena con una rete in extremis di Odgaard!

90’+4 – I padroni di casa scodellano verso l’area di rigore del Bologna, ma Castro spazza.

90’+2 – Il Pisa apre verso la sinistra, Zortea fa buona guardia. Minuti di sofferenza per i ragazzi di Italiano.

90’+1 – Per il Pisa entra Iling-Junior al posto di Caracciolo. Hiljemark tenta il tutto per tutto. Sono quattro i minuti di recupero.

90′ – GOAL DEL BOLOGNA!!!!! Odgaard gela la Cetilar Arena con una fucilata di sinistro dal limite dell’area! Grande sponda di Castro, che ha servito ottimamente il danese.

86′ – Fallo nella trequarti del Pisa. Moro va alla battuta da circa 25 metri, mischia in area neroazzurra, ma fallo in attacco ai danni del Bologna.

83′ – Ammonito Lucumì ed espulso un membro della panchina rossoblù! Dalla tribuna sembra essere il preparatore dei portieri, Vincenzo Sicignano.

82′ – La partita è in bilico! Grandi occasioni da ambo le parti, con il Pisa più insidioso, ma anche il Bologna non è da meno.

78′ – ANCORA SKORUPSKI! Pericolosissimo il Pisa da breve distanza con Piccinini, ma il numero 1 del Bologna salva ancora il risultato!

74′ – Altri due cambi per Italiano: esce Cambiaghi per Rowe. Fuori anche Joao Mario, al suo posto “il Sindaco” De Silvestri.

73′ – Si susseguono i capovolgimenti di fronte, Castro cerca la conclusione dalla sinistra, ma trova la deviazione in angolo. Sugli sviluppo del corner Moro batte corto per Cambiaghi che va al tiro: alto.

71′ – Mischia in area locale sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra, i rossoblù non trovano la zampata decisiva, anzi: viene fischiato fallo in attacco.

70′ – Entrano Canestrelli e Piccinini per i padroni di casa, escono Calabresi e Hojholt.

66′ – Italiano ha adottato il 4-2-3-1, con Odgaard nella posizione di trequartista alle spalle di Castro.

65′ – Si va vedere subito Orsolini con una sgroppata delle sue, ma il numero 7 non riesce a innescare l’ultima giocata.

63′ – Primi cambi: Italiano sostituisce Sohm con Odgaard e Bernardeschi con Orsolini. Per il Pisa sono usciti Angori e Durosinmi per Cuadrado e Stojilkovic.

61′ – SKORUPSKI!!! Gran colpo di testa di Moreo da corner, il polacco si rifugia in calcio d’angolo con un’autentica prodezza!

59′ – Pericolosissimo il Pisa dalla sinistra con un cross sul secondo palo verso Durosinmi, Skorupski è abilissimo a sventare la minaccia con una bella uscita a mezza altezza.

53′ – Entrata poco gentile di Freuler su Marin nella metà campo pisana: giallo per il nostro capitano .

50′ – Squadra di casa in predominio territoriale nei primi cinque minuti. Ora il Bologna ha rallentato le ostilità, tenendo il possesso di palla.

48′ – Il Pisa cerca il lancio lungo, Skorupski esce con i piedi e sventa la minaccia.

46′ – È ripresa la partita.

Primo tempo

45’+5 – I rossoblù chiudono in attacco: cross dalla sinistra per Castro che liscia la conclusione a mezza altezza e la palla sfila. Feliciani manda tutti negli spogliatoi.

45’+3 – Il Bologna alza il baricentro per gli ultimi due minuti.

45’+1 – Cinque minuti di recupero.

43′ – Il Pisa si fa vedere da destra, il cross di Leris non pesca nessuna maglia nerazzurra. Padroni di casa ancora pericolosi subito dopo, Skorupski smanaccia fuori area come può un pericoloso campanile.

40′ – È di nuovo in campo il croato di origini italiane, che sembra comunque zoppicare.

38′ – A terra Moro, dolorante alla caviglia destra. Il Pisa protesta per diversi episodi avvenuti nell’azione precedente: Feliciani sembra faticare a tenere calmi gli animi.

36′ – Bologna ancora pericoloso con Cambiaghi, palla sul fondo. C’è la reazione della squadra di Italiano, che cerca di chiudere in crescendo i primi 45′.

35′ – Lunghissima azione manovrata del Bologna che infine trova il varco con Castro: l’argentino conclude di destro, ma il suo tiro colpisce il palo sinistro esterno.

31′ – Più Pisa che Bologna finora: i ragazzi di Italiano giocano di rimessa, in attesa del varco giusto per fare male alla squadra di Hiljemark.

28′ – Traversa del Pisa con Caracciolo, ma è tutto fermo per un fallo ravvisato da Feliciani. Per dovere di cronaca, l’arbitro di Teramo è finora contestatissimo dal pubblico pisano per una serie di fischiate al limite, poco comprensibili in diretta dai tifosi.

24′ – Primo vero squillo del Bologna: Castro viene lanciato in profondita e va al tiro, la conclusione finisce di poco oltre la traversa.

23′ – Il Bologna spezza il ritmo come può: prima la sostituzione di Vitik, poi Lucumì si ferma per allacciarsi le scarpe; l’ambiente nerazzurro si scalda e si innervosice.

21′ – E invece Vitik non ce la fa: il numero 41 viene sostituito da Casale.

20′ – Il Pisa non sta mostrando un gioco da penultima posizione in Serie A: toscani ancora pericolosi da sinistra, ma è fuorigioco.

17′ – Il pubblico della Cetilar Arena – Stadio Romeo Anconetani capisce il momento e alza la voce a sostegno della propria squadra. Il Bologna non ci sta e cerca subito l’offensiva dalla sinistra, ma Cambiaghi non riesce a rendersi pericoloso.

16′ – Azione manovrata del Pisa che cerca di rendersi pericoloso con due cross in rapida successione, ma prima Calabresi e poi Marin non pescano alcun compagno in area.

14′ – Dal calcio di punizione la squadra di Italiano non riesce a rendersi pericolosa.

13′ – I padroni di casa sembrano ever preso le contromisure al Bologna, che fatica a ripartire. Ma quando lo fa, si rende pericoloso: un’incursione di Freuler è stata fermata fallosamente sulla trequarti.

12′ – Il Pisa si fa vedere sulla fascia destra, poi il cross non sortisce alcun effetto: ma tutto fermo per fuorigioco.

10′ – Una bella chiusura di Vitik, appena rientrato, certifica come il difensore non abbia accusato il duro colpo.

7′ – Un tiro di Hojholt da fuori colpisce Vitik che cade istantaneamente al suolo. Non esitano a entrare i soccorsi, il numero 41 si rialza dopo oltre un minuto e sembra poter riprendere a giocare.

5′ – Il Bologna, oggi in maglia bianca, ha iniziato all’attacco questo match. 100% di possesso palla nei primi quattro minuti, a sottolineare l’attuale supremazia ospite.

1′ – È iniziata Pisa-Bologna!

Ore 18:28 – Le squadre sono entrate sul campo della Cetilar Arena. Tra poco il fischio d’inizio.

Il tabellino di Pisa-Bologna

PISA (3-5-2): Nicolas, Coppola, Caracciolo (91′ Iling-Junior), Calabresi (70′ Canestrelli); Angori (63′ Cuadrado), Aebischer, Marin, Hojholt (70′ Piccinini), Leris; Durosinmi (63′ Stojilkovic), Moreo. All.: Oscar Hiljemark. A disp.: Semper, Luppichini, Bozhinov, Meister, Tramoni, Akinsanmiro, Tourè, Stengs, Loyola, Albiol.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Sortea, Vitik (21′ Casale), Lucumì, Joao Mario (74′ De Silvestri); Sohm (63′ Odgaard), Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi (74′ Rowe). All.: Vincenzo Italiano. A disp.: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Ferguson, Dallinga, Dominguez.

Arbitro: Feliciani (Teramo)

Marcatori: 90′ Odgaard (B).

Ammoniti: Freuler, Lucumì (B).

Espulsi: –

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook