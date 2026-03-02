Orsolini e Bernardeschi, solito ballottaggio: il numero 7 in vantaggio per Pisa

Lì sull‘esterno destro del Bologna sembra essere cambiato qualcosa. È crollata una certezza, è nata una nuova possibilità. Riccardo Orsolini non è più titolare fisso e trascinatore, anzi ha subito un calo nell’ultimo periodo. Federico Bernardeschi, recuperata la condizione fisica, ha segnato e convinto negli ultimi 100 giorni. Le gerarchie sembrano essersi ribaltate rispetto all’estate quando Berna era solo una scommessa. Ed ecco allora Italiano di fronte al solito ballottaggio anche per Pisa-Bologna: chi schierare titolare tra i due?

Bernardeschi: 100 giorni per prendersi Bologna

Mister Italiano lo aveva messo in chiaro dal subito: «Appena tornerà in condizione ci farà fare la differenza e lo sa». Così parlava di Bernardeschi a settembre. E sembra una profezia che si sta avverando. Negli ultimi 100 giorni Berna ha messo a segno 5 gol con la maglia del Bologna. 2 in campionato e 3 in Europa League. L’ultimo, il rigore trasformato contro l’Udinese che ha permesso ai Rossoblù di portare a casa tre punti preziosi per il campionato. E bisogna considerare che nello stesso periodo Federico è rimasto fermo circa quaranta giorni per l’infortunio alla clavicola.

L’acquisto estivo rossoblù, arrivato come scommessa, è diventato invece uno dei leader di questo gruppo. Non solo sul campo con la sua qualità tecnica e i suoi gol. Anche fuori: nel periodo di difficoltà vissuto dal Bologna, Bernardeschi ha saputo trovare le parole giuste per i suoi compagni, per sostenere e scuotere la squadra.

Verso Pisa-Bologna: Orsolini, buoni i precedenti con i nerazzurri

«Riccardo così mi sconcerta»: così commenta Walter Sabatini le ultime prestazioni del numero 7 rossoblù. Perché se guardiamo gli ultimi 100 giorni di Orsolini è netta la differenza con l’Orso di inizio stagione. 4, i gol segnati: 2 in Europa League, 1 contro l’Inter in Supercoppa e 1 in Serie A. Era il 15 gennaio, la vittoria contro il Verona, l’ultima rete di Orsolini in campionato. Sempre in campionato il Riccardo di inizio stagione aveva messo a segno 5 reti in sole 7 partite.

Orsolini deve ritrovare il feeling con il gol. E cercherà di farlo contro il Pisa: sembra lui in vantaggio nel ballottaggio con Bernardeschi, per una questione di turnover. Ottimi i precedenti del marchigiano con la squadra toscana. Nelle ultime due partite giocate tra le due formazioni, Orsolini ha segnato sempre. All’andata di campionato in questa stagione ha partecipato al poker rossoblù. Nel 2019 in un match di Coppa Italia aveva già punito il Pisa.

Lui, che è entrato nella storia del Bologna (295 presenze come Pavinato, a 4 gol di distanza dagli 88 di Cervellati), ora deve pensare al presente. Cioé ritrovare il gol e la giusta condizione fisica e mentale. Anche in ottica Nazionale.

Fonte: Massimo Vitale, il Resto del Carlino

