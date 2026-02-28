Aria di euroderby, il commento del doppio ex Sabatini: «Una sfida fratricida. Castro? Irrinunciabile»

I sorteggi di Europa League ieri hanno dato l’esito meno desiderabile per il calcio italiano: sarà euroderby tra Bologna e Roma. Si dimezzano così le possibilità di vedere due squadre di Serie A ai quarti della competizione. Lo sa bene Walter Sabatini, ex di entrambi i club, che esprime il suo disappunto (per usare un eufemismo) in un’intervista riportata dalla Gazzetta dello Sport. «Una tragedia sportiva, uno scontro fratricida» questo scontro europeo secondo Sabatini.

Sabatini sull’euroderby: «Leggermente favorita la Roma»

Doppia sfida tra Bologna e Roma, euroderby per tutti, ma un po’ di più per Walter Sabatini, ex direttore sportivo nel club giallorosso e coordinatore sportivo rossoblù tra 2019 e 2021. Lui che a novembre dava Roma e Bologna tra le favorite per lo scudetto: «Era quel che sentivo in quel momento -commenta oggi- in base al calcio e alla crescita che entrambe stavano esprimendo. Il Bologna faceva un calcio superlativo, lo pensavo imbattibile tanto faceva bene le cose, ero molto ammirato».

A novembre il Bologna era nella zona alta della classifica, tra le prime 5, in piena lotta per l’Europa. Oggi la classifica della Serie A racconta una storia un po’ diversa. La Roma invece è al momento terza, e in Europa League si è qualificata agli ottavi senza dover passare dai playoff. Anche per questo Sabatini si sbilancia: «A ottobre avrei detto che sarebbe stato favorito il Bologna ma adesso diciamo che è leggermente, leggermente, prevalente la Roma. Una sensazione dell’oggi».

Su una cosa l’ex ds è certo: «È una brutta partita perché qualcuno ci rimette le penne. E non mi piace». In una stagione in cui le squadre italiane nelle competizioni europee hanno sofferto, anche il sorteggio è stato ingeneroso.

L’ex ds su Italiano: «Lo applaudo. Bravo a cambiare»

Walter Sabatini esamina la situazione del Bologna: dal cambio di modulo che sta portando una nuova continuità di risultati, ai singoli giocatori. I suoi complimenti vanno innanzitutto a mister Italiano: «Io Vincenzo lo applaudo. È stato bravo fin dall’inizio perché ha trovato il modo di gestire una squadra che era stata definita perfetta. Adesso ha stretto le linee, con intelligenza: ho sempre detto che la coerenza a tutti i costi, smodata, è un segno di idiozia… Lui ha studiato, cambiato e corretto.»

Ma il merito, Italiano se lo deve spartire con la società, secondo Sabatini: «La società in ogni suo reparto non ha sbagliato praticamente nulla, non un giocatore; e se un giocatore non è sembrato giusto è perché non ha scintillato».

Il commento su Castro e Oroslini

L’ex ds Sabatini ha anche delle parole per due giocatori Rossoblù che stanno vivendo ora due momenti diversi tra loro. Su Orsolini: «Riccardo così mi sconcerta. Penso sia una fase. La concorrenza di Bernardeschi non credo gli stia dando fastidio: non è di quelli che sbrocca per invidia. Per me è una questione fisica. Un Orsolini al 100% vale un’immensità. Ai tempi di Bologna dissi che valeva 70 milioni: era arrivato a quel punto, non voglio che ritorni indietro»

Quando gli viene chiesto chi è l’insostituibile tra i Rossoblù, Sabatini non ha dubbi: Santiago Castro. «Appena l’ho visto giocare ho mandato un messaggio a Marco (Di Vaio, ndr) e gli ho detto ‘Avete preso un crotalo’. Colpisce feroce. E gioca con una generosità da campione»

