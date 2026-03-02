Rivoluzione Odgaard, a Pisa la prima da mezz’ala? Orsolini e Cambiaghi dal primo minuto

Dopo le fatiche di Europa League il Bologna affronterà questa sera il Pisa alle 18.30, una sfida in cui Italiano farà girare tanti dei suoi uomini meno utilizzati. Se in difesa le scelte sono obbligate per via degli infortuni a centrocampo e in avanti abbonda il personale. Odgaard potrebbe tornare dal primo minuto, ma con un ruolo inedito, mentre sugli esterni potremmo rivedere il duo azzurro Orsolini – Cambiaghi.

La gara dell’esperimento, Jens cambia ancora ruolo

Arrivato a Bologna come numero 9 di ruolo il danese ha giocato prima da esterno d’attacco, poi da trequartista dove Italiano lo ha fatto rendere al meglio e ora la nuova intuizione: mezz’ala. Questa forse più per necessità che per volontà. Il tecnico rossoblù ha sposato il nuovo 4-3-3 con un centrocampo in linea e senza più il trequartista a supporto della punta, ruolo in cui Jens aveva dato tanto.

Stasera a Pisa il centrocampo del Bologna sarà composto dalla certezza Freuler e al suo fianco Sohm e uno tra Pobega e proprio Odgaard. Il danese partirebbe quindi più arretrato rispetto al solito ma con la possibilità di sfruttare la sua indole offensiva nell’attaccare l’area avversaria. Ovviamente Italiano gli chiederà più equilibrio e lavoro da centrocampista puro.

Orsolini e Cambiaghi pronti al rilancio

Rowe e Bernardeschi hanno dato certezze elle ultime settimane, spodestando quella che ad inizio stagione sembrava essere una coppia di esterni insostituibile. Prima l’infortunio di Cambiaghi e poi la mancanza di gol di Orsolini hanno però ribaltato le gerarchie e ora Italiano vuole sfruttare la gara di Pisa per rilanciare i due azzurri in vista dello sprint di fine stagione.

Per Orso e Cambiaghi sarà anche un’ultima chiamata in vista nazionale. Ormai i play-off di qualificazione ai mondiali sono sempre più vicini e per conquistare la convocazione tra gli uomini di Gattuso c’è bisogno di segali concreti. Il numero 7 rossoblù non segna da più di un mese (l’ultimo contro il Maccabi) mentre Nicolò da inizio gennaio contro il Como.

