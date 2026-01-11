Ko casalingo per il Bologna Primavera: rossoblù sconfitti dal Monza con un pirotecnico 2-3

Diciannovesima giornata di campionato (nonché l’ultima del girone d’andata) per il Bologna Primavera: questo pomeriggio alle 15 i rossoblù ospitano il Monza al Granarolo Youth Center di Crespellano. I felsinei arrivano da tre vittorie e tre pareggi (l’ultimo dei quali ottenuto a Verona domenica scorsa): 6 i risultati utili consecutivi, grazie ai quali i ragazzi di Stefano Morrone occupano l’ottavo posto in classifica con 28 punti (a meno uno dalla zona playoff). Dopo un grande periodo di forma, invece, i brianzoli di Oscar Brevi appaiono in calo. L’ultima vittoria risale addirittura a fine novembre: da allora due pareggi e tre sconfitte per i biancorossi, a quota 24 punti.

La partita – Il Bologna Primavera passa in vantaggio con Ferrari, il Monza la ribalta. Nella ripresa Nesi pareggia i conti ma Ballabio sigla il 2-3 finale

I padroni di casa iniziano subito forti, con Toroc che tenta la prima conclusione del match dopo appena 60 secondi dal fischio d’inizio. Dopo una decina di minuti, poi, arriva il vantaggio del Bologna grazie a Flavio Ferrari. Coast-to-coast del numero 7 rossoblù, che va giù in area a causa di una trattenuta di Villa. Il direttore di gara non ha dubbi e concede il penalty, dal dischetto va proprio l’attaccante classe 2006, bravo a spiazzare Strajnar e a siglare il suo quinto gol in campionato.

Poco dopo, però, il Monza pareggia i conti: Fogliaro tenta la conclusione da posizione ravvicinata, Gnudi respinge ma sul pallone si avventa Reita, che in scivolata spedisce il pallone in rete e fa l’1-1. Al 38′, poi, i brianzoli ribaltano il risultato: Reita liscia il pallone ma Mout è lesto ad approfittarne per battere un non perfetto Gnudi. Il primo tempo finisce 1-2, e ora il Bologna è costretto a inseguire.

Dopo un minuto e mezzo dall’inizio della ripresa, tuttavia, i rossoblù trovano il pareggio: colpo di testa di Nesi che termina all’incrocio dei pali, 2-2. I ragazzi di Brevi, però, hanno altri piani e con un contropiede micidiale passano nuovamente in vantaggio: Ballabio salta Gnudi (uscito malissimo) e a porta sguarnita sigla il 3 a 2 a favore degli ospiti. A questo punto mister Morrone prova a scuotere i suoi con dei cambi (inserendo, tra gli altri, il giovanissimo e promettente Filippo Armanini).

4′ di recupero concessi dal signor Zago, durante i quali il Monza lotta per mantenere il risultato. Ecco che arriva il triplice fischio: i brianzoli tornano alla vittoria dopo 41 giorni e salgono in nona posizione, mentre si interrompe la striscia di risultati utili positivi del Bologna.

Il tabellino

Marcatori: 12′ rig. Ferrari (B), 21′ Reita (M), 38′ Mout (M), 46′ Nesi (B), 56′ Ballabio (M).

Bologna: Gnudi, Krasniqi (65′ N’Diaye), Ferrari, Castaldo (65′ Castillo), Lai, Papazov (77′ Baroncioni), Nesi (77′ Mazzetti), Toroc (65′ Armanini), Markovic, Negri, Tomasevic. All. Morrone.

Monza: Strajnar, Villa, Colonnese, Albè, Bagnaschi, Ballabio, Diene, Mout (82’ Romanini), De Bonis (82’ Castelli); Reita (88’ Buonaiuto), Fogliaro (77’ Scaramelli). All. Brevi.

