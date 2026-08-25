Radio Casteldebole: il Bologna torna in campo dopo lo stop con la Lazio

Non c’è tempo per piangersi addosso in casa rossoblù. Dopo l’amaro esordio casalingo in Serie A, terminato con la sconfitta contro la Lazio per 0-1, la squadra ha voltato pagina. I ragazzi vogliono subito concentrarsi sul prosieguo del campionato. Domenico Tedesco e il suo staff intendono correggere rapidamente gli errori commessi al debutto.

Seduta di scarico post Lazio

Come riportato sui canali ufficiali del Bologna FC, i calciatori si sono ritrovati questa mattina presso la struttura societaria. La rosa ha sostenuto una seduta di scarico a Casteldebole per iniziare la settimana di lavoro. Lo staff tecnico ha programmato un piano di lavoro differenziato. Le attività sono dipese dal minutaggio che ciascun atleta ha accumulato sul terreno di gioco nella partita di ieri.

I calciatori più impiegati contro la Lazio hanno svolto una sessione di ripristino con esercitazioni in palestra. Questo percorso aiuta a smaltire le fatiche dell’incontro domenicale nel miglior modo possibile. Il resto della squadra ha seguito un programma differente. Gli atleti hanno diviso il lavoro tra sessione in palestra ed allenamento sul campo. Su quest’ultimo i giocatori hanno spinto maggiormente sull’intensità e sulle situazioni tattiche.

Lavoro a parte per Casale e la tabella di marcia

Lo staff medico analizza intanto le condizioni degli atleti non al meglio. Si segnala un allenamento differenziato per Nicolò Casale sul terreno di gioco. Il difensore continua il suo percorso di recupero personalizzato insieme ai preparatori atletici rossoblù. I medici valuteranno le sue condizioni giorno dopo giorno. L’obiettivo consiste nel capire se il giocatore potrà figurare tra i convocati per le prossime uscite ufficiali, dopo aver saltato la prima con la Lazio.

Nel frattempo gli allenatori hanno concesso una breve pausa al gruppo per ricaricare le batterie. I rossoblù di Domenico Tedesco riprenderanno gli allenamenti giovedì pomeriggio. L’appuntamento per tutta la squadra è fissato per le ore 18 al centro tecnico Niccolò Galli. In quell’occasione scatta la preparazione vera e propria verso la prossima sfida di campionato contro l’Atalanta. Il club emiliano vuole riscattare subito il passo falso dell’esordio e conquistare i primi punti della stagione.

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