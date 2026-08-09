Radio Casteldebole: il Bologna torna subito in campo dopo il ko col Pisa

Dopo la battuta d’arresto in amichevole, non c’è tempo per rifiatare in casa rossoblù. La preparazione estiva prosegue a ritmi serrati e la squadra è già chiamata a voltare pagina per correggere gli errori emersi nell’ultimo test match terminato 1-4 contro il Pisa. I rossoblù, dunque, tornano in campo per un allenamento di scarico post amichevole.

Lavoro di scarico al Niccolò Galli

La ripresa delle attività è fissata già per la mattinata di domani. I rossoblù saranno di nuovo in campo al centro tecnico Niccolò Galli per sostenere una seduta di allenamento di scarico alle 9. Un appuntamento fondamentale per permettere al gruppo di smaltire la fatica accumulata nelle gambe e iniziare ad analizzare con calma le dinamiche dell’ultima sfida disputata.

Il test col Pisa e il gol di Dallinga

L’attenzione dello staff tecnico è tutta rivolta al recente test amichevole contro il Pisa. La partita è finita 1-4 per il Pisa, un punteggio netto che lascia trasparire quanto ci sia ancora da lavorare sul piano dell’intesa di squadra, della condizione fisica e della tenuta difensiva. Nonostante la sconfitta, da segnalare tra le note individuali la prestazione dell’attaccante olandese: a segno per il Bologna Dallinga su rigore, un segnale positivo per il giocatore e per il reparto avanzato in sé che cerca continuità e freddezza dagli undici metri.

Tra le note positive, c’è anche da evidenziare la prima presenza di Artem Dovbyk con la maglia del Bologna. L’ucraino è entrato in campo sostituendo proprio Thjs Dallinga, senza però trovare la via del gol.

Le prospettive verso i prossimi impegni

Il percorso di avvicinamento ai primi appuntamenti ufficiali della stagione richiede la massima concentrazione. Il lavoro al centro sportivo servirà a mister e staff per registrare i meccanismi tattici e ritrovare la brillantezza necessaria. La sessione mattutina al Niccolò Galli rappresenta solo il primo passo di una settimana intensa, in cui il Bologna cercherà di ritrovare risposte immediate sul piano del gioco e del morale.

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