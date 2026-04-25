Rocchi indagato per frode sportiva: nel mirino anche una partita del Bologna

Giovedì sarà il giorno della verità per il calcio italiano. E stavolta non c’entrano né l’Europa League né la Conference, bensì l’interrogatorio di Gianluca Rocchi. L’autosospeso designatore arbitrale di Serie A e B, coinvolto in uno scandalo mediatico, avrà modo di rispondere alle numerose prove collezionate dal pm Maurizio Ascione.

L’accusa è pesante: concorso in frode sportiva, come riporta l’AGI. E forse questo è solo l’ultimo di una lunga serie di eventi nocivi per il nostro pallone, quello che manca i Mondiali da tre edizioni consecutive e fatica ad emergere nelle competizioni europee.

Il video decisivo

L’imputazione non è affatto leggera, eppure le ricerche effettuate dalle autorità negli ultimi due anni hanno portato a una serie di prove interessanti. La prima è un video risalente a Udinese-Parma, match durante il quale l’avar Paterna sembrerebbe essere stato condizionato da una “voce” esterna alla sala di Lissone.

Fuori dal vetro, secondo le autorità competenti, ci sarebbe stato proprio Rocchi. E verso la sua direzione si sarebbe girato il fischietto di Teramo che, secondo il regolamento, dovrebbe essere isolato da qualunque forma di influenza, a porte chiuse.

Arbitri “pro Inter”, e c’è anche il Bologna…

Inoltre, il designatore fiorentino avrebbe anche favorito l’Inter con la scelta di alcuni arbitri ad hoc. Come riportato da La Stampa, “(Rocchi) combinava la designazione del direttore di gara per la partita di campionato di serie A Bologna-Inter nella persona di Andrea Colombo, arbitro gradito alla squadra ospite“.

La gara in questione la ricordiamo tutti, con quell’indimenticabile rovesciata di Orsolini e le polemiche scatenate da Inzaghi sulla rimessa laterale di Miranda. Eppure, non è finita qui. Infatti, anche durante le semifinali di Coppa Italia, disputatesi tra Inter e Milan, i direttori scelti sarebbero stati alterati da Rocchi stesso.

Rocchi autosospeso e il prossimo passo

Insomma, al di là dei singoli risultati degli incontri, tutti sfavorevoli ai nerazzurri e, scherzo del destino, vincenti per i rossoblu, il problema è serio e va assolutamente arginato. Nella speranza che le autorità riescano a fare luce sulla situazione, l’intero campionato dovrà voltare pagina e rialzarsi nel segno della sportività.

Il primo cenno è arrivato in questi minuti proprio dal designatore, che si è autosospeso. La scelta migliore, al momento, per permettere a tutta l’Italia di godere della versione più pura del nostro amato pallone.

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