Un Girone Fa – A Firenze un pareggio tra le polemiche

La Serie A 2025/2026 è arrivata al girone di ritorno ed ecco che torna Un Girone Fa, la rubrica che racconta com’è andata la partita d’andata: in questa puntata Fiorentina-Bologna, andata in scena al Franchi il 26 ottobre nel corso dell’ottavo turno di campionato.

Bologna-Fiorentina: si gioca nonostante la scomparsa del Presidente Commisso

Domani pomeriggio alle 15:00 il Bologna ospiterà al Dall’Ara la Fiorentina: si tratta della ventunesima giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno. Nonostante la triste notizia che ha sconvolto il club viola e l’intero calcio italiano, ovvero la scomparsa a 76 anni del presidente Rocco Commisso, è infatti arrivata la decisione ufficiale di non rinviare la partita.

Grazie alla vittoria di giovedì sera contro l’Hellas Verona, battuto 2-3 al Bentegodi, gli uomini di Vincenzo Italiano hanno finalmente rialzato la testa dopo un mese e mezzo negativo (caratterizzato da quattro sconfitte e tre pareggi). Al momento, dunque, i rossoblù sono ottavi in classifica a quota 30 punti: la zona Europa è poco lontana. La nuova Fiorentina di Paolo Vanoli, subentrato a Stefano Pioli per provare a salvare una stagione che sembra ormai compromessa, è invece terzultima con 14 tasselli, ma arriva da tre risultati utili di fila (una vittoria e due pareggi contro Milan e Lazio).

Ottava giornata di campionato, Fiorentina-Bologna 2-2: i rossoblù vanno sul doppio vantaggio ma allo scadere i viola pareggiano grazie a due (discutibili) episodi

Nonostante la situazione dei gigliati, che ora piangono anche la scomparsa del Presidente, la partita di domani sarà durissima pure per il Bologna. La squadra e la tifoseria rossoblù, infatti, sono ancora “scottati” dal risultato ottenuto nella gara d’andata. È il 26 ottobre e nel corso dell’ottavo turno di campionato va in scena il primo Derby dell’Appennino dell’anno allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Sulla panchina viola siede ancora Pioli, che vede la sua squadra passare sotto di ben due reti: prima Castro sblocca il match al 25′, poi Cambiaghi firma il raddoppio a inizio ripresa. Gli ospiti segnano anche il tris con Dallinga, il cui gol viene però annullato per fuorigioco. Insomma, il Bologna sembra avere la partita in pugno.

Ciononostante, al 74′ la Viola riesce ad accorciare le distanze: 1-2 firmato da Gudmundsson su rigore causato da un fallo di mano di Lewis Ferguson. Poco dopo Italiano getta nella mischia l’ex della sfida Federico Bernardeschi, che nel finale è protagonista dell’episodio forse più discusso della giornata. Il numero 10 rossoblù subisce un fallo da rigore piuttosto netto, ma l’arbitro La Penna lascia proseguire. Fortini riparte in contropiede e viene trattenuto da Holm: lo svedese viene espulso per somma di ammonizioni, Bologna in dieci. In un finale al cardiopalma, poi, ecco la definitiva doccia gelata: fallo di mano di Bernardeschi e secondo rigore del match per la Viola. Kean spiazza Skorupski e al 94′ sigla il definitivo 2-2.

L’arbitraggio, unito a diversi episodi discutibili, ha fatto infuriare il popolo rossoblù, che ha gridato al furto per settimane. Quella di domani, però, sarà un’altra partita: i gigliati di Paolo Vanoli punteranno al quarto risultato utile consecutivo anche nel nome di Commisso, i felsinei cercheranno di “vendicare” il risultato dell’andata e di conquistare punti importanti in chiave classifica. Si prospetta così un altro Derby dell’Appennino decisivo.

