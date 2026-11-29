Le notizie di oggi in casa Bologna FC riguardano principalmente il mercato di gennaio e il percorso della Primavera. Artem Dovbyk sembra sempre più vicino a lasciare il Bologna per fare ritorno alla Roma, con il Valencia tra le possibili destinazioni. Intanto, i giovani rossoblù continuano a convincere sul piano offensivo: il 5-1 contro l’Albinoleffe ha confermato la varietà delle soluzioni a disposizione di mister Morrone.

Bologna, le notizie di oggi sul fronte calciomercato: Dovbyk verso il ritorno alla Roma

L’avventura di Artem Dovbyk in rossoblù potrebbe concludersi già durante la prossima sessione invernale. L’attaccante ucraino sarebbe ormai fuori dai piani di Raffaele Palladino e il Bologna avrebbe già avviato i contatti con la Roma per concordarne il ritorno nella Capitale. Una soluzione che sembra delinearsi sempre di più, dopo le recenti scelte del tecnico.

I giallorossi, tuttavia, non sarebbero particolarmente entusiasti di riprendere il giocatore. Come riferito da Radio Marca Valencia, attraverso le informazioni di Matteo Moretto, tra le possibili destinazioni ci sarebbe proprio il Valencia. Il Bologna sembra ormai intenzionato a chiudere un’esperienza che non ha rispettato le aspettative iniziali.

Qui per tutti gli aggiornamenti sul futuro di Dovbyk

Bologna Primavera, il 5-1 all’Albinoleffe conferma la forza dell’attacco

La Primavera rossoblù continua a distinguersi per la capacità di coinvolgere tanti giocatori nella manovra offensiva. Il 5-1 contro l’Albinoleffe ha portato a 31 il numero delle reti segnate in dodici giornate, con una media di circa 2,5 gol a partita. Il gruppo di Morrone non dipende da un solo finalizzatore, ma riesce a trovare protagonisti diversi grazie a un gioco dinamico e ricco di soluzioni.

La classifica marcatori conferma questa tendenza. Resta da migliorare la fase difensiva, con 27 gol incassati, ma la varietà delle soluzioni offensive è uno dei punti di forza della squadra.

Qui per i numeri dell’attacco della Primavera

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