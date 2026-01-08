Ufficiale – Lorenzo Menegazzo in prestito al Foggia

Lorenzo Menegazzo, 20 anni, prodotto del vivaio del Bologna è oggi un giocatore del Foggia. Almeno temporaneamente. Il centrocampista classe 2005 è infatti passato ufficialmente alla formazione pugliese in prestito annuale fino al termine della stagione.

Questo il comunicato ufficiale del Bologna:

“Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto al Calcio Foggia il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Lorenzo Menegazzo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026”.

Finita l’esperienza con il Ravenna

Nato a Camposampiero, in provincia di Padova (stesso paese in cui è nato anche Giovanni Fabbian), Menegazzo è arrivato dal Cittadella nel 2019. Da allora ha fatto tutto il percorso giovanile con i rossoblù, passando per l’under 15, l’under 16, l’under 17 con cui nel 2022 ha vinto lo storico Scudetto di categoria, fino ad arrivare fino alla Primavera con cui due anni fa ha giocato anche la Youth League.

Ad agosto, Menegazzo è stato mandato in prestito al Ravenna dove ha esordito in Serie C girone B. Per lui è stata la prima esperienza tra i professionisti. Con la formazione romagnola, il centrocampista ha collezionato pochi minuti in campionato (26’ in tre presenze), mentre più spazio gli è stato concesso nella Coppa Italia di Serie C. In questa competizione infatti, Menegazzo ha collezionato un totale di 223 minuti in tre presenze di cui tutte da titolare.

Ora Lorenzo Menegazzo riparte dal Foggia

Per Lorenzo Menegazzo inizia quindi una nuova avventura, fondamentale per acquisire maggior esperienza. La formazione foggiana milita in Serie C nel girone C ed è attualmente in 18° posizione. Il Foggia è stata anche la casa temporanea di un altro giovane rossoblù in cerca di minutaggio: Niam Byar, che ora è passato al Wydad Casablanca.

Menegazzo ha già raggiunto il campo di allenamento di Trinitapoli e si è messo a disposizione di mister Barilari e del suo staff. Un innesto che amplia le opzioni a centrocampo per i rossoneri e conferma la linea del club pugliese di valorizzare giovani di prospettiva.

