Dalla (potenziale) svolta all’abisso: la discesa di Zirkzee al Manchester United. E sul futuro…

Zirkzee sta per concludere la sua seconda – e probabilmente ultima – stagione al Manchester United, ma rischia di andarsene senza aver lasciato nessun ricordo indelebile nella mente dei suoi tifosi. D’altronde, in pochi riuscirebbero a trovare continuità con così poco spazio: in Premier League, l’attaccante olandese conta appena 4 presenze da titolare e 14 da subentrante, per un totale di 550′ giocati. Infortuni? No, soltanto poca fiducia da parte di Ruben Amorim.

Per questo, appena appena è stato ufficializzato l’arrivo di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United, per Zirkzee è stato come vedere l’arcobaleno. Un’altra occasione di ritagliarsi lo spazio che merita in una squadra in cerca di riscatto. Tuttavia, il tecnico inglese ha fatto altre scelte. Per questo, con ogni probabilità, l’ex Bologna avrà spinto il suo agente a cercargli altri contesti più compatibili con le sue caratteristiche.

Manchester United, i nemici di Zirkzee

La scintilla tra Joshua Zirkzee e Ruben Amorim non è mai scattata. A partire dall’estate, quando il tecnico portoghese ha spinto per gli acquisti di Benjamin Sesko e Mathues Cunha – rispettivamente per 76,5 e 74,2 milioni di euro -, i favoriti a caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco. Dopo gli 0′ disputati nelle prime due giornate contro Arsenal e Fulham – sconfitta e pareggio – il tecnico portoghese ha iniziato a concedere qualche minuto all’olandese – anche nel primo derby della stagione contro il City – che, però, non è mai riuscito a incidere. Il primo gol stagionale è arrivato lo scorso 30 novembre contro il Crystal Palace, match terminato 1-2 per i Red Devils. Tra l’altro, nella seconda presenza da titolare, dopo quella con l’Everton nella partita precedente.

Alla fine, non è stato altro che un abbaglio. Amorim ha continuato ad affidare il peso dell’attacco allo slovacco, seppur abbia faticato ad ambientarsi nel nuovo ambiente. Alla fine, dopo tre sconfitte consecutiva e una serie di prestazioni nettamente al di sotto delle aspettative, per Zirkzee arriva una possibile svolta: via Amorim, dentro Carrick. Nella teoria, con il cambio in panchina le gerarchie dovevano essere ridefinite dal nuovo tecnico, ma nella pratica è cambiato poco o nulla per l’olandese. Finora ha totalizzato appena 2 gol e 1 assist in 20 presenze. Alla fine, colui che avrebbe dovuto “salvarlo”, si è trasformato in un nemico. Il secondo.

Le opzioni per il futuro

Si avvicina la chiusura dei campionati, e con questa l’inizio del calciomercato. Un momento atteso da molti, ma, in questo caso, soprattutto da Zirkzee, che non vede l’ora di cambiare aria. In Italia, la squadra che potrebbe pensare a lui nella prossima sessione è la Juventus, alla ricerca di un riferimento offensivo da regalare a Spalletti. Sullo sfondo persistono anche le opzioni Roma, soprattutto in caso di partenza di Dovbyk e Ferguson, e Como, che con il potere d’acquisto della famiglia Hartono non escludono nessun nome dalla lista. Due contesti ideali per l’olandese. In giallorosso Zirkzee gioverebbe della cura Gasperini, che ha costruito una certa nomea nel rianimare attaccanti in fase di stallo realizzativo. Sulle rive del lago, invece, troverebbe uno stile di gioco che richiama alcune corde del calcio di Thiago Motta ai tempi del Bologna.

L’importante, però, è che Zirkzee si ricorda una cosa: cambiare squadre e allenatore – o nemico – non risolleverà automaticamente le sue prestazioni. Soltanto tramite il duro lavoro e la costanza potrà finalmente risalire dall’abisso e tornare l’attaccante che ha incantato il Dall’Ara per due stagioni con le sue giocate.

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