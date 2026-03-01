L’escalation in Iran travolge lo sport: addio ai Mondiali in Nord America?

È sempre difficilissimo parlare di guerra. Sicuramente è un fenomeno che non vorrebbe proprio nessuno, a parte forse qualche vertice di stato, mentre a rimetterci sono tutti. Dal bambino al panettiere, dal medico al militare, a nessuno una notizia come quella di un conflitto può e potrà mai fare piacere.

Oltre alla gente, a rimetterci sarà anche il calcio. I Campionati Mondiali che si disputeranno tra tre mesi in Nord America (USA, Messico, Canada), potrebbero infatti soffrire l’assenza di qualcuna delle nazionali qualificate. Ma andiamo per gradi.

Cronaca di una guerra

Sabato 28 febbraio, sette del mattino, ora locale. In Iran, improvvisamente, inizia un attacco voluto da Stati Uniti e Israele. Almeno sette sono stati i missili lanciati su Teheran, mentre Donald Trump ha invitato il popolo locale alla rivolta. Intanto, il leader del paese, Ali Khamenei, è rimasto ucciso e i vertici ora affronteranno il rebus della successione.

La situazione, purtroppo, è in continua evoluzione e le operazioni militari stanno proseguendo in questi esatti minuti, allargandosi e destando forte preoccupazione anche nelle nazioni limitrofe. Di fronte a scenari così drammatici, ogni altra questione passa inevitabilmente in secondo piano. Stringendoci in un simbolico abbraccio, il nostro augurio più grande è che la sofferenza di tutti i civili coinvolti possa finire il prima possibile, lasciando spazio al dialogo.

E poi i Mondiali: Iran in dubbio

In questo tragico scenario, si inserisce anche il mondo dello sport. Infatti, il campionato locale è stato subito sospeso e, al momento, sarebbe veramente improbabile una partecipazione ai Mondiali dell’Iran. A tal proposito si è espresso anche il presidente della Federcalcio Taj, dubbioso, che ha affermato come le responsabilità pendano tutte sui vertici sportivi della nazione. Vedremo ancora questa nazionale rappresentata alla Coppa del Mondo? Speriamo di sì, perché significherebbe, tra le altre cose, un allentamento delle tensioni.

