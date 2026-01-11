Nazionale verso i playoff Mondiali: niente stage. Ed è giusto così

Il 2026 è cominciato e per la Nazionale è l’anno della verità. A marzo, il 26 la semifinale contro l’Irlanda del Nord ed eventualmente il 31 la finale contro una tra Bosnia e Galles, gli Azzurri si giocheranno nei playoff l’acceso ai prossimi Mondiali 2026.

Un momento che non ha bisogno di ulteriori commenti. Dopo due edizioni mancate, la Nazionale italiana non può permettersi un altro fallimento. Lo sa bene Gennaro Gattuso, ct dallo scorso settembre, chiamato solo ed esclusivamente per rimediare alla deficitaria gestione Spalletti e per centrare la qualificazione mondiale. Il rischio per il calcio italiano è quello di finire nell’oblio del calcio internazionale.

Nazionale, ai playoff senza “aiuti”

Come già accaduto nel 2017 e nel 2022, la Nazionale arriverà ai playoff per accedere ai Mondiali con nelle gambe solo gli allenamenti del raduno immediatamente precedente alle partite. Nessuna sessione straordinaria, solo il tentativo di radunare il gruppo già dalla domenica sera magari.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, non ci sarà nessuno stage. L’ipotesi ancora una volta rilanciata da qualcuno non ha trovato risposte da parte della Lega Serie A. A metà settimana la Lega comunicherà orari e date delle prossime giornate, più o meno fino alla 30^ giornata. A quel punto sarà ufficiale che non ci sarà nessuno stage di due giorni per “aiutare” la Nazionale.

Un’ipotesi impraticabile

La proposta per i club, d’altronde, era quasi irricevibile: concedere i giocatori per due giorni, per allenarsi altrove. Con un ulteriore danno per le squadre di club: l’anticipo o il posticipo di un’intera giornata e il conseguente ulteriore congestionamento del calendario.

L’ipotesi insomma non poteva avere un futuro.

Nessun aiuto per la Nazionale, come tutti

La Nazionale italiana di Gattuso arriverà ai playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026 senza aiuti di nessuno genere. Lo stage di due giorni con tutti gli azzurri (militanti in Serie A) non ci sarà. Come già capitato. Ed è la cosa più giusta che si potesse fare. Nessuna Nazionale si prepara in anticipo e nessuna Nazionale lo ha fatto in passato.

Le selezioni calcistiche sono fatte dai migliori professionisti che quel Paese ha espresso. E in quanto selezioni, e non squadre di club, si preparano in maniera diversa. Lo stage è una fissazione italiana, di chi non si arrende al fatto che il nostro movimento è in decadenza per via di istituzioni calcistiche non adeguate.

