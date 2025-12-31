Radio Appiano Gentile: Sogni di mercato

A due giorni dall’avvio del calciomercato, l’Inter sembra intenzionata a tentare dei colpi importanti. Parecchi nomi sono finiti nel mixer e, come riporta anche la Gazzetta dello Sport, un ex di fama internazionale potrebbe tornare a vestire la maglia nerazzurra. Nel frattempo, ad Appiano continua la preparazione, a suon di allenamenti mattutini, per la prossima gara interna, che sarà il posticipo contro il Bologna.

Le assenze di Inter-Bologna

Partiamo, come ogni settimana, con le assenze tra le file dell’Inter. Orfani del terzo portiere Di Gennaro e della riserva difensiva Palacios, i ragazzi di Chivu dovranno fare veramente a meno solo di Dumfries – già si sapeva da parecchio – e Darmian. Insomma, sotto il punto di vista degli infortuni i nerazzurri non sono sfortunatissimi, anche se bisognerà intervenire sulla fascia destra a causa della prolungata assenza dell’olandese.

Casting sulle fasce: ecco il sogno Cancelo

Marotta e i suoi uomini si devono muovere in fretta per dare una mano a Luis Henrique sulla corsia. Dunque, nella serie di nomi sondati da Appiano Gentile, risulterebbero almeno un paio gli esterni a tutta fascia. In primo luogo, Belghali dell’Hellas piace da diversi mesi agli scout dei vicecampioni d’Italia, mentre una seconda suggestione starebbe prendendo piede in queste ore. Simone Inzaghi, ex cicerone dell’Inter, avrebbe infatti litigato in Arabia con il suo terzino, Joao Cancelo. Oltre alle esperienze a City, Barcellona e Bayern Monaco, che lo rendono uno dei migliori interpreti mondiali della sua posizione, il portoghese conosce molto bene la Serie A, grazie alle stagioni passate tra Inter e Juventus. Insomma, potrebbe essere il profilo perfetto per colmare un vuoto e rimpolpare la rosa. Anche perché può giocare sia a destra sia a sinistra.

