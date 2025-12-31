Il punto dall’Infermeria: torna Cambiaghi, novità su Bernardeschi e Skorupski (Stadio)

A Casteldebole arrivano notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni. Dopo aver saltato Bologna-Sassuolo a causa dell’influenza, Nicolò Cambiaghi è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. Nella seduta di ieri ha svolto tutto il lavoro previsto senza limitazioni e oggi potrà accumulare minuti nella partitella di prova contro il Lentigione, passaggio importante per testare condizione e ritmo.

Cambiaghi verso Inter-Bologna

Lo staff tecnico del Bologna guarda principalmente alla crescita di Cambiaghi: l’obiettivo è averlo al massimo della forma in vista della delicata trasferta di domenica a San Siro contro l’Inter. Sulla corsia sinistra dell’attacco la competizione non manca, ma il recupero di Nicolò amplia le soluzioni a disposizione di Vincenzo Italiano in un periodo particolarmente intenso della stagione.

Bernardeschi ai box, corsie offensive da reinventare

Situazione diversa, invece, sull’altro lato del reparto offensivo. Federico Bernardeschi resterà ai box ancora a lungo: l’intervento chirurgico alla clavicola sinistra lo terrà fuori per almeno un altro mese e mezzo. Il numero 10 rossoblù salterà probabilmente tutto gennaio, un mese carico di impegni e che obbligherà il tecnico rossoblù a gestire in modo particolarmente attento rotazioni e carichi di lavoro.

Infermeria in fase di svuotamento

Il calendario non concede tregua: tra il 4 e il 29 gennaio il Bologna dovrà disputare ben otto partite. Proprio per questo motivo il lavoro quotidiano a Casteldebole è orientato a recuperare il maggior numero possibile di giocatori, con l’idea di affrontare il tour de force con una rosa ampia.

Oltre a Cambiaghi, tengono banco anche le condizioni di Skorupski, che spera di rientrare tra i convocati già per la sfida di Milano. Il portiere è fermo dallo scorso 9 novembre, quando fu costretto a uscire nei primi minuti della gara contro il Napoli, e dopo quasi due mesi potrebbe tornare in panchina. Passi avanti anche per Freuler e Casale: il centrocampista sta lavorando per ritrovare la miglior condizione, mentre il difensore, già presente tra i convocati nell’ultima gara, deve solo aumentare il minutaggio.

Fonte: Dario Cervellati, Stadio

