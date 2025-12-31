Seguici su

Bologna FC

Il punto dall’Infermeria: torna Cambiaghi, novità su Bernardeschi e Skorupski (Stadio)

Cambiaghi ha smaltito l’influenza ed è tornato ad allenarsi in gruppo, mettendo nel mirino la trasferta di San Siro. Novità anche su Skorupski e Bernardeschi.

Pubblicato

12 minuti fa

il

Nicolò Cambiaghi crediti Bologna Fc 1909
Nicolò Cambiaghi (© Bologna Fc 1909)

A Casteldebole arrivano notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni. Dopo aver saltato Bologna-Sassuolo a causa dell’influenza, Nicolò Cambiaghi è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. Nella seduta di ieri ha svolto tutto il lavoro previsto senza limitazioni e oggi potrà accumulare minuti nella partitella di prova contro il Lentigione, passaggio importante per testare condizione e ritmo.

Cambiaghi verso Inter-Bologna

Lo staff tecnico del Bologna guarda principalmente alla crescita di Cambiaghi: l’obiettivo è averlo al massimo della forma in vista della delicata trasferta di domenica a San Siro contro l’Inter. Sulla corsia sinistra dell’attacco la competizione non manca, ma il recupero di Nicolò amplia le soluzioni a disposizione di Vincenzo Italiano in un periodo particolarmente intenso della stagione.

Orsolini e Cambiaghi in allenamento prima di Fiorentina-Bologna (© Bologna FC 1909)

Orsolini e Cambiaghi in allenamento (© Bologna FC 1909)

Bernardeschi ai box, corsie offensive da reinventare

Situazione diversa, invece, sull’altro lato del reparto offensivo. Federico Bernardeschi resterà ai box ancora a lungo: l’intervento chirurgico alla clavicola sinistra lo terrà fuori per almeno un altro mese e mezzo. Il numero 10 rossoblù salterà probabilmente tutto gennaio, un mese carico di impegni e che obbligherà il tecnico rossoblù a gestire in modo particolarmente attento rotazioni e carichi di lavoro.

Federico Bernardeschi durante Bologna-Inter (© Bologna FC 1909)

Federico Bernardeschi durante Bologna-Inter (© Bologna FC 1909)

Infermeria in fase di svuotamento

Il calendario non concede tregua: tra il 4 e il 29 gennaio il Bologna dovrà disputare ben otto partite. Proprio per questo motivo il lavoro quotidiano a Casteldebole è orientato a recuperare il maggior numero possibile di giocatori, con l’idea di affrontare il tour de force con una rosa ampia.

Lukasz Skorupski nel riscaldamento pre FCSB-Bologna (© Bologna FC 1909 via Facebook)

Lukasz Skorupski nel riscaldamento pre FCSB-Bologna (© Bologna FC 1909 via Facebook)

Oltre a Cambiaghi, tengono banco anche le condizioni di Skorupski, che spera di rientrare tra i convocati già per la sfida di Milano. Il portiere è fermo dallo scorso 9 novembre, quando fu costretto a uscire nei primi minuti della gara contro il Napoli, e dopo quasi due mesi potrebbe tornare in panchina. Passi avanti anche per Freuler e Casale: il centrocampista sta lavorando per ritrovare la miglior condizione, mentre il difensore, già presente tra i convocati nell’ultima gara, deve solo aumentare il minutaggio.

Fonte: Dario Cervellati, Stadio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *