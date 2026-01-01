Neanche a Capodanno c’è tempo per festeggiare: tra poco più di ventiquattro ore scenderanno in campo Milan e Cagliari per aprire la diciottesima giornata di Serie A, una giornata ricca di match intriganti e, come sempre, Scontri Diretti. Mentre il Bologna avrà l’arduo compito di riaccendere i motori in una delle trasferte più complesse dell’intero campionato, le dirette concorrenti (Roma, Como, Juventus e Lazio) a quale banco di prova saranno attese?

Scontri diretti: la giornata parte con il Como

Dopo l’anticipo del venerdì, il secondo incontro della penultima giornata del girone d’andata sarà Como-Udinese. I Lariani vengono da una convincente vittoria sul campo del Lecce, dove, polemiche a parte, hanno messo in mostra il loro calcio aggressivo e propositivo, segnand0 tre reti. Questa volta, però, ad attenderli ci sarà l’altalenante Udinese che, dopo aver subito cinque reti dalla Fiorentina, si è rialzata mettendo in seria difficoltà la Lazio. Gol regolare o non, questo è un dato di fatto: Runjaic ha plasmato una squadra che non si arrende alle prime difficoltà e sa dare il meglio sotto pressione.

Juventus-Lecce

Continua la fase leggera di calendario per la Juventus, che dovrà affrontare un Lecce orfano del suo allenatore. Espulso per proteste in occasione del gol di Nico Paz, Di Francesco potrà seguire il match dalla tribuna, spingendo i suoi a caccia di qualche punto che sarebbe fondamentale per fuggire le zone cocenti della classifica. A dargli una mano sono tornati dalla Coppa d’Africa Gaspar e Banda, eliminati con Angola e Zambia: il loro apporto sarà decisivo?

Scontro ad alta quota tra Atalanta e Roma

Non avrà ancora preso una posizione elevata, ma pian piano la Dea sta tornando ad affacciarsi alle zone alte della classifica. Dopo la dignitosa sconfitta di misura per mano dell’Inter, gli orobici affronteranno, sempre in casa, la Roma di Gasperini. I giallorossi sono la società che ha totalizzato più vittorie nell’anno solare appena terminato, e tenteranno di staccare la Vecchia Signora nell’immediato per avvicinarsi alla testa del gruppo. Hanno una gara in più, è vero, ma occhio alla Maggica…

Lazio-Napoli

Domenica all’ora di pranzo ci sarà un’altra gara da non perdere: l’altalenante Lazio di Sarri sfiderà il Napoli di Conte a caccia del colpaccio. Se è vero che i partenopei risultano favoriti e neppure di poco, d’altro canto occorre precisare che lo sblocco del mercato per i biancocelesti potrebbe dare nuovo vigore e un entusiasmo, condiviso con lo stadio, che nessuna squadra al mondo vorrebbe affrontare. C’è già l’accordo con Insigne: la squadra riuscirà a ricambiare Lotito con un regalo sul campo?

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook