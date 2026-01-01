Bologna, quali saranno gli undici anti-Inter? La probabile formazione

C’è stato il tempo del riposo. Necessario, probabilmente. Senza viaggi e senza sorprese sgradite. Ma c’è stato anche il tempo del lavoro, come nell’amichevole a porte chiuse disputata ieri in quel di Casteldebole. I Rossoblù si stanno preparando a quella che è la prossima sfida in campionato, in quella che è ormai una “classica”: domenica sera, in quel di San Siro, andrà in scena Inter-Bologna.

Due squadre che si conoscono e che, solo due settimane fa, si sono affrontate in quel dell’Arabia Saudita, nella semifinale di Supercoppa Italiana. Rispetto a quella sfida, però, quali saranno le scelte di Vincenzo Italiano per questo secondo match contro i nerazzurri? Qualche cambio obbligato, qualche ritorno nell’undici titolare: vediamo quali possono essere i probabili undici Rossoblù.

Inter-Bologna, la probabile formazione dei Rossoblù

In Inter-Bologna, quale sarà la probabile formazione scelta da Vincenzo Italiano? Pochi dubbi nella scelta tra i pali: Federico Ravaglia è sicuro del posto per questa partita, con Lukasz Skorupski che potrebbe sperare nel match al Dall’Ara del 7 gennaio contro l’Atalanta, visto il lavoro differenziato di questa settimana. Davanti alla difesa torna a disposizione Torbjørn Heggem, e con lui andrà a riformarsi la coppia con Lucumì, autore di una prova più che opaca contro il Sassuolo. Sulle fasce, invece, si rivedrà Emil Holm da una parte, con Miranda pronto sulla sinistra.

Per quanto riguarda la mediana davanti alla difesa, Italiano ha recuperato già dalla scorsa partita Remo Freuler, ma lo svizzero ha nelle gambe solo un paio di allenamenti, escludendo l’amichevole di ieri. Per questo motivo è probabile vedere Nikola Moro e Lewis Ferguson nei due, con Pobega pronto a subentrare.

Torna l’attacco pesante?

Le scelte più ardue sono sempre nel reparto offensivo. Nella probabile formazione Rossoblù in vista di Inter-Bologna, anche dopo l’amichevole di ieri, sulle trequarti dovrebbe rivedersi Jens Odgaard, rimasto a guardare per più di un’ora contro il Sassuolo e quindi con meno minuti nelle gambe rispetto a Fabbian. Ai lati del numero 21, dovrebbero agire Riccardo Orsolini, quasi una scelta obbligata anche se il 7 non sembra essere molto in palla ultimamente, e Nicolò Cambiaghi. Davanti, invece, sarà con tutta probabilità Santiago Castro il titolare, con Dallinga e Immobile pronti a subentrare.

