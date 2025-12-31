Calcio
Serie A, le probabili formazioni della 18^ giornata
I probabili undici titolari delle 20 formazioni di Serie A in vista della 18^ giornata di campionato
Il Milan apre la 18^ giornata a Cagliari
CAGLIARI-MILAN: venerdì 2 gennaio 2026, ore 20:45.
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano; Esposito, Kiliçsoy. All. Pisacane.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All. Allegri.
COMO-UDINESE: sabato 3 gennaio 2026, ore 12:30.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.
GENOA-PISA: sabato 3 gennaio 2026, ore 15.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. All. Gilardino.
SASSUOLO-PARMA: sabato 3 gennaio 2026, ore 15.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabé Garcia, Estevez, Keita, Sorensen; Ondrejka, Pellegrino. All. Cuesta.
JUVENTUS-LECCE: sabato 3 gennaio 2026, ore 18.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Koopmeiners; David. All. Spalletti.
LECCE (3-4-2-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh, Pierotti; Stulic, Sottil. All. Di Francesco.
ATALANTA-ROMA: sabato 3 gennaio 2026, ore 20:45.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zalewski, Ederson, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.
Lazio-Napoli e Inter Bologna nella domenica di Serie A
LAZIO-NAPOLI: domenica 4 gennaio 2026, ore 12:30.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; David Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.
FIORENTINA-CREMONESE: domenica 4 gennaio 2026, ore 15.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Viti; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
HELLAS VERONA-TORINO: domenica 4 gennaio 2026, ore 18
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap, Oyegoke, Niasse, Al-Musetti, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. All. Zanetti.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze; Maripan, Ismaijli; Pedersen, Vlasic, Asllani, Gineitis, Lazaro; Zapata. Simeone. All. Baroni
