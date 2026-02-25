Bologna-Brann, emergenza in difesa? Heggem e Miranda in forte dubbio

Il Bologna torna in campo domani al Dall’Ara per la gara di ritorno dei playoff di Europa League contro i norvegesi del Brann. Una sfida da dentro o fuori, a cui i rossoblù arriva non il vantaggio di 0-1, conquistato all’andata, tutt’altro che “solido”.

Serve una prova matura e di carattere per evitare brutte sorprese, anche se le due sfide finora giocate contro la formazione norvegese hanno sottolineato un divario tecnico chiarissimo. Vincenzo Italiano, comunque, deve fare i conti anche con le assenze oltre che con la necessità di tenere la squadra sulle corde in vista del match.

Brutte notizie dall’allenamento

Dalla seduta di allenamento di ieri, la prima delle due previste in vista di Bologna-Brann, sono emerse due grosse criticità. All’allenamento di martedì, infatti, non hanno partecipato né Juan Miranda né Torbjorn Heggem.

Lo spagnolo era uscito anzitempo durante la sfida contro l’Udinese, costringendo mister Italiano ad adattare Zortea a sinistra. Mentre, il norvegese aveva dato forfait all’ultimo minuto, lasciando il tecnico con soli tre difensori a disposizione visto che il connazionale Helland non è stato inserito in lista UEFA.

Sospetti ed esami: Miranda ed Heggem in dubbio

Il problema last minute di Heggem sarebbe una lombalgia. Il difensore torna tra gli indisponibili e dovrebbe sottoporsi a degli esami per capire l’entità dell’infiammazione, ma difficilmente riuscirà a recuperare per la gara di domani contro i suoi connazionali. Gara per cui Italiano comunque ha delle alternative valide.

C’è più apprensione e attesa per le condizioni di Miranda. Infatti, il terzino spagnolo ha accusato un problema muscolare alla coscia destra. Un affaticamento che necessiterà approfondimenti clinici per capire se c’è o meno una lesione. Anche per lui difficile il recupero per domani, anche se non ci dovesse essere uno stiramento. Un ko che significa emergenza per Italiano che, senza De Silvestri fuori lista UEFA e senza Lykogiannis infortunato, dovrà probabilmente adattare Zortea a sinistra con João Mario a destra. Ma senza cambi nel ruolo a disposizione in panchina.

