Nuovo stop per Heggem: il punto dall’infermeria (Stadio)

Il calendario continua a mettere alla prova l’infermeria del Bologna, e per Torbjorn Heggem, in particolare, il momento è tutt’altro che semplice. Quando sembrava finalmente arrivata la sera giusta per rivederlo dall’inizio, ecco un nuovo stop inatteso: non più il problema al quadricipite sinistro che lo aveva già costretto a saltare la sfida di Coppa Italia con la Lazio e la gara di campionato contro il Torino (contro il Brann era finito solo in panchina), ma una lombalgia che lo ha escluso persino dalla lista dei convocati.

Nuovo stop per Heggem: rientro ancora rinviato

Una beffa nel momento meno opportuno, perché il suo rientro sembrava ormai a portata di mano. Ora, però, sembra che il recupero richieda ancora prudenza, come sembra complicato immaginarlo a disposizione per il match europeo di giovedì contro il Brann. La giornata odierna sarà importante – quasi decisiva la sua situazione in infermeria –, con nuovi controlli programmati all’Isokinetic per chiarire l’entità del problema.

Guardando al calendario, l’obiettivo più realistico diventa la gara casalinga del Dall’Ara contro l’Hellas Verona, mentre rimane in forte dubbio la sua presenza già nella prossima trasferta di campionato a Pisa.

Le altre situazioni nell’infermeria del Bologna

Non è l’unico rebus per lo staff medico rossoblù. Nel pre-partita con l’Udinese, infatti, Benjamin Dominguez è stato fermato da una sindrome influenzale che ne ha impedito l’impiego. E sullo sfondo c’è anche la situazione di Charalampos Lykogiannis: il terzino greco, assente ormai da oltre dieci giorni, continua a lavorare a parte e dovrà attendere ancora prima di riaggregarsi stabilmente al gruppo.

Fonte: Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook