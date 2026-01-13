Palombella Rossoblù – Due sconfitte per crescere

Palombella Rossoblù – Torna Palombella Rossoblù, la rubrica della pallanuoto bolognese.

Terminata la pausa natalizia, la Rari Nantes Bologna è tornata in vasca per le prime gare di un 2026 che ci si augura sia ricco di soddisfazioni. Soddisfazioni che magari non sono arrivate nelle prime partite dell’anno, ma che comunque, guardando il bicchiere mezzo pieno, lasciano ugualmente buone indicazioni. La serie B maschile ha ceduto di misura all‘Osimo Pirates (7-8), mentre l’A2 femminile è caduta all’ultimo in casa della Lazio Nuoto, finendo la gara sconfitta 9-7. Pronta invece a partire la 2000 Service contro la Canottieri Bissolati Cremona.

Rari Nantes, sconfitta di misura in serie B contro Osimo

In serie B maschile, la Rari Nantes paga un pessimo avvio di partita (1-4 il primo parziale), trovandosi a inseguire a lungo il preparato Osimo, che non è ancora stato sconfitto in questo avvio di campionato e si trova infatti primo in solitaria nel girone. La Rari si è coraggiosamente rifatta sotto, facendo leva sulla sicurezza regalata nelle retrovie dalle parate di Sgobbi e su un Montroni in gran serata davanti e dietro. Regna l’equilibrio nella seconda metà di gioco, ma il rigore regalato agli avversari a un giro di lancette dal termine fa festeggiare i marchigiani e disperare i bolognesi, che hanno visto così sfumare il fattore campo perla prima volta in questa stagione.

Nonostante tutto, buoni segnali sono arrivati lo stesso. Giocarsela alla pari con un quotato avversario, per esempio, e la capacità di reazione nonostante un avvio che avrebbe tagliato le gambe ai più, vista la veemenza nel cercare la rete della squadra ospite. I giovani, oltre al già citato Montroni, hanno ben figurato, recitando un ruolo da protagonisti in tante occasioni e prendendosi responsabilità importanti nonostante l’anagrafe, per alcuni di loro, indichi solo 15 anni. La prossima sfida sarà un altro snodo cruciale per la squadra allenata da Sellaroli, che dovrà andare a far visita ai Rangers Vicenza, con un solo un punto in più rispetto in classifica (4). Si gioca sabato, in terra veneta, alle 19:30.

A2, con la Lazio il bicchiere è mezzo pieno

La serie A2 femminile, invece, cade in casa della Lazio Nuoto, offrendo comunque a “Le Cupole” una prestazione generosa, coraggiosa, riuscendo a tenere la forte squadra capitolina sul pari fino a una manciata di minuti al termine del quarto quarto. Il parziale di 3-1 nel finale sarà quello che taglierà le gambe alle rossoblù definitivamente, alle quali va comunque il merito di averci creduto fino all’ultimo. Tripletta per Kanemy dal lato mancino, mentre capitan Perna ha messo a referto una bella doppietta, ma gli applausi vanno fatti a tutte le ragazze Rari, che hanno dimostrato di essere un gruppo in grado di gettare il cuore oltre all’ostacolo.

Il prossimo ostacolo, prima della pausa, si chiama Napoli Lions. La formazione campana è ancora a secco di punti, ma guai a sottovalutare un club che storicamente ha sempre messo in difficoltà le bolognesi e che ha dato filo da torcere a tutte le squadre che ha incontrato sinora. L’ultima partita delle napoletane è stata contro il fortissimo Ancona, vincente 20-10 alla “Scandone”. A Perna e compagne servirà tutto il supporto dei propri tifosi sabato alle 14:30, quando allo “Sterlino” arriverà la squadra allenata da Barbara Damiani. Appuntamento da non perdere, prima della pausa di due settimane del campionato di serie A2.

2000 Service, pronti al via

Infine, sarà il turno di esordire anche per la 2000 Service Bologna, che nella ritrovata serie C (conquistata in estate) giocherà la prima stagionale contro la Canottieri Bissolati Cremona, una novità per il girone. La rinnovata squadra di Francesco Boccia, che ha dalla sua le armi dell’entusiasmo e della voglia di mantenere la categoria, proverà a fare subito valere il fattore campo, cercando di proteggere lo storico impianto. Si gioca subito dopo le Rari girls, alle ore 16:00.

Alla prossima con Palombella Rossoblù.

