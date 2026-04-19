Calciomercato Bologna, Grosso lascia il Sassuolo: neroverdi su due tecnici di Serie B

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è uno dei nomi in cima alla lista del Bologna in vista di un possibile addio di Vincenzo Italiano. Il tecnico neroverde vorrebbe fare un passo avanti ambizioso nella sua carriera. Su di lui infatti si starebbero muovendo diverse società.

Tra queste, oltre la Fiorentina, c’è anche il Bologna che segue il Campione del Mondo 2006. I rossoblù sanno che mister Italiano tentenna, consapevole che alcune panchine interessanti si libereranno. Stesso motivo per cui il Sassuolo si starebbe tutelando in vista di un addio dell’ex terzino di Inter, Juventus e Palermo.

Il Sassuolo osserva la Serie B

Il club neroverde, in ottica addio di Grosso, si sta guardando attorno e in particolare ha posto la sua attenzione sulla Serie B. Il torneo cadetto sta mettendo in mostra diversi allenatori emergenti. L’idea sarebbe quella di lanciare uno di questi nella prossima annata di Serie A.

I nomi per la panchina del Sassuolo sarebbero principalmente due. Uno è quello di Alberto Aquilani, che sta facendo bene alla guida del Catanzaro. L’altro sarebbe Ignazio Abate, tecnico della Juve Stabia, che sarebbe in cima alla lista dei candidati della formazione emiliana. E la sensazione è che questi movimenti porteranno effettivamente a un cambio in panchina.

Effetto domino

I movimenti del Sassuolo fanno dunque immaginare che il loro attuale tecnico lascerà la guida dei neroverdi. Fabio Grosso, come detto, è notoriamente seguito da Fiorentina e Bologna.

Il suo modo di giocare (4-3-3, con ali offensive pure) sarebbe adatto alla rosa rossoblù. Ma la squadra felsinea non è l’unica a seguirlo. Anche perché i viola, rivali del Bologna in questa sorta di sfida sul mercato, saluteranno certamente Paolo Vanoli a fine annata. E, soprattutto, possono vantare un rapporto privilegiato con Grosso per via del legami tra lui e il nuovo capo dell’area sportiva viola Fabio Paratici.

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