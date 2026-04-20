Berna out e Sartori in viaggio: Bologna FC, le ultime notizie di oggi 20 aprile

Il campionato è finito? Forse le parole di mister Vincenzo Italiano hanno messo una pietra sopra alle ambizioni rossoblu, forse avranno dato nuova grinta alla squadra. Di certo, la speranza è che la sfida di ieri sera non sia che una pagina storta nell’ultimo mese di campionato. Nel dubbio, per tutti i tifosi ecco il riepilogo con le ultime notizie di oggi sul Bologna FC.

Bologna, occhio agli infortuni di Berna ed Helland

Nell’uscita contro la Juventus, terminata per 2-0 in favore dei bianconeri, sono arrivati due infortuni che potrebbero tagliare le gambe ai rossoblu. Federico Bernardeschi ed Eivind Helland, infatti, si sono fermati. Per il numero 10 lo stop potrebbe essere più lungo del previsto, sperando che gli esami siano clementi e gli permettano di non avere strascichi durante la preseason.

La Primavera punta al colpo grosso

Se per i rossoblu gli stimoli stagionali sono calati, lo stesso non si può dire della formazione Primavera. I ragazzi di Morrone, attualmente quinti in zona playoff, hanno messo nel mirino una storica corsa per puntare al bersaglio grosso. Il prossimo appuntamento, da non perdere, sarà contro l’Inter. Lì si vedranno le reali doti della rosa anche se, quantomeno per la crescita dei giovani, i segnali sono già incoraggianti.

Calciomercato Bologna, Sartori ospite al Picco

Nel weekend Sartori si è recato a La Spezia. La città ligure, dalla quale è passato anche mister Italiano prima di andare a Firenze, è casa di diversi talenti, già citati da noi negli ultimi mesi. Ieri, però, la curiosità dello staff di Casteldebole si è accesa su due giovanissimi azzurri. Clicca qui per scoprire chi sono.

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