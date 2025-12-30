Caso Vildoza – Udienza fissata per il 9 gennaio

Era il 15 ottobre e dopo la grande vittoria della Virtus Bologna ai danni del Monaco, nella notte, il playmaker argentino Luca Vildoza e sua moglie Milika Tasic vennero arrestati dalla polizia. Arresto durato poche ore vista la decisione della Procura di non procedere con il processo per direttissima e liberare i due coniugi. Vildoza stesso nella giornata successiva si imbarcò con il resto della squadra alla volta di Lione per giocare contro l’Asvel.

Il fatto della notte

Vildoza e consorte vennero accusati di aggressione da un’operatrice di un’ambulanza delle Croce Rossa. Sono state poi diverse le versioni emerse nei giorni successivi al fatto. Da quella dell’operatrice sanitaria che accusa i coniugi di un comportamento inspiegabile e legato all’impazienza dei due che sarebbe poi sfociata in un’aggressione. A quella rilasciata con un comunicato ufficiale dalla Virtus Bologna:

«Il giocatore e la consorte, lungo il tragitto in auto per rientrare alla propria abitazione dopo la gara casalinga disputata al PalaDozza, ritenendosi vittime di altrui comportamenti illegittimi, hanno avuto un confronto con un operatore sanitario presente su un mezzo della Croce Rossa Italiana che ha richiesto l’intervento di una volante della Polizia, cui è seguita l’identificazione e l’applicazione delle misure di legge nei confronti dell’atleta e della consorte».

La mattina del 16 ottobre la Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna, rilasciò un decreto di liberazione immediata, senza limitazioni, a firma del Pubblico Ministero, Dott. Flavio Lazzarini, ritenuta l’insussistenza di qualsivoglia esigenza restrittiva.

L’udienza del 9 gennaio per Vildoza e Tasic

Intanto le indagini sono proseguite nelle settimane e nei mesi riguardo quanto successo tra Via Calori e Viale Silvani. Il 9 gennaio, davanti al Gip Alberto Ziroldi ci sarà l’udienza fissata per valutare la legittimità dell’arresto del giocatore e della moglie Milika Tasic, entrambi accusati di lesioni ai danni dell’operatrice sanitaria. L’udienza sarà quindi solamente uno dei passaggi che non vedrà modificata la situazione cautelare dei due.

Fonte: Il Resto del Carlino.

