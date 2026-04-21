A stagione quasi conclusa, è anche l’ora di tirare le fila sulle conseguenze degli errori arbitrali, sia in termini positivi che negativi. I dati raccolti da Open VAR e diffusi da Transfermarkt offrono una sintesi interessante: un bilancio tra episodi favorevoli e sfavorevoli che prova a misurare l’impatto delle decisioni arbitrali sull’andamento del campionato. Vediamo quindi quanto peso hanno avuto sul Bologna.

Errori arbitrali in Serie A: il saldo che riguarda il Bologna

In testa alla graduatoria troviamo la Fiorentina con un saldo di +3, seguita dalla Lazio (+2). Più indietro, ma comunque in territorio positivo, anche il Bologna, che chiude – per ora – con un saldo di +1: due episodi a favore, uno contro. È un dato che suggerisce un lieve “credito arbitrale”, ma che va letto con estrema cautela. Il Bologna non è tra le squadre più avvantaggiate, né tra quelle penalizzate: si colloca in una zona neutra, coerente con una stagione costruita più sulla qualità del gioco che sugli episodi.

A cosa serve questo bilancio?

Il saldo arbitrale è uno strumento utile per orientarsi, ma non dice tutto su quello che poi effettivamente è il risultato in classifica. Non distingue il peso degli errori: un rigore sbagliato può decidere una partita, un fallo laterale no. Mettere tutto sullo stesso piano rischia di semplificare eccessivamente una realtà molto più complessa.

Anche l’introduzione del VAR, se da un lato ha ridotto gli errori evidenti, dall’altro ha spostato il dibattito sul terreno dell’interpretazione. Contatti, falli di mano, soglie di intervento: l’uniformità sembra in Serie A un obiettivo da raggiungere più che una certezza ormai stabilizzata.

Il Bologna e “l’equilibrio” arbitrale

Il Bologna ha attraversato la stagione con qualche scossone arbitrale – vedi quella partita contro la Fiorentina che sarebbe interamente da rivedere. Nonostante ciò, nessuna sensazione di condizionamento sistematico si rileva da tali numeri.

Il bilancio finale, quindi, è piuttosto lineare: al netto di tutto, la classifica del Bologna è figlia soprattutto del campo, il punto sul quale oggi, più che mai, è bene soffermarsi. Mantenendo sempre un occhio vigile sulle decisioni di chi – scusate il gioco di parole – ha il compito di vigilare.

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