Seguici su

Bologna FC

Errori arbitrali in Serie A: il peso degli episodi sul Bologna

Dai dati Open VAR emerge un leggero vantaggio per il Bologna: nessun impatto tangibile sulla stagione rossoblù.

Pubblicato

32 minuti fa

il

Sandro Scharer, arbitro di Bologna-Aston Villa (1-3)
Sandro Scharer, arbitro di Bologna-Aston Villa (1-3) (@Damiano Fiorentini)

A stagione quasi conclusa, è anche l’ora di tirare le fila sulle conseguenze degli errori arbitrali, sia in termini positivi che negativi. I dati raccolti da Open VAR e diffusi da Transfermarkt offrono una sintesi interessante: un bilancio tra episodi favorevoli e sfavorevoli che prova a misurare l’impatto delle decisioni arbitrali sull’andamento del campionato. Vediamo quindi quanto peso hanno avuto sul Bologna.

Errori arbitrali in Serie A: il saldo che riguarda il Bologna

In testa alla graduatoria troviamo la Fiorentina con un saldo di +3, seguita dalla Lazio (+2). Più indietro, ma comunque in territorio positivo, anche il Bologna, che chiude – per ora – con un saldo di +1: due episodi a favore, uno contro. È un dato che suggerisce un lieve “credito arbitrale”, ma che va letto con estrema cautela. Il Bologna non è tra le squadre più avvantaggiate, né tra quelle penalizzate: si colloca in una zona neutra, coerente con una stagione costruita più sulla qualità del gioco che sugli episodi.

Arbitro (© Bologna FC 1909)

Arbitro (© Bologna FC 1909)

A cosa serve questo bilancio?

Il saldo arbitrale è uno strumento utile per orientarsi, ma non dice tutto su quello che poi effettivamente è il risultato in classifica. Non distingue il peso degli errori: un rigore sbagliato può decidere una partita, un fallo laterale no. Mettere tutto sullo stesso piano rischia di semplificare eccessivamente una realtà molto più complessa.

Sven Jablonski arbitro di Bologna-Roma (© ANSA)

Sven Jablonski arbitro di Bologna-Roma (© ANSA)

Anche l’introduzione del VAR, se da un lato ha ridotto gli errori evidenti, dall’altro ha spostato il dibattito sul terreno dell’interpretazione. Contatti, falli di mano, soglie di intervento: l’uniformità sembra in Serie A un obiettivo da raggiungere più che una certezza ormai stabilizzata.

Il Bologna e “l’equilibrio” arbitrale

Il Bologna ha attraversato la stagione con qualche scossone arbitrale – vedi quella partita contro la Fiorentina che sarebbe interamente da rivedere. Nonostante ciò, nessuna sensazione di condizionamento sistematico si rileva da tali numeri.

Vincenzo Italiano parla post Bologna-Lecce (© Damiano Fiorentini)

Vincenzo Italiano (© Damiano Fiorentini)

Il bilancio finale, quindi, è piuttosto lineare: al netto di tutto, la classifica del Bologna è figlia soprattutto del campo, il punto sul quale oggi, più che mai, è bene soffermarsi. Mantenendo sempre un occhio vigile sulle decisioni di chi – scusate il gioco di parole – ha il compito di vigilare.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *