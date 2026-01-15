BasketVirtus Bologna
La Preview di Dubai Basketball – Virtus Bologna
La presentazione di Dubai Basketball – Virtus Bologna, match valido per la ventiduesima giornata di EuroLega
La Virtus Bologna si trova già da qualche giorno negli Emirati Arabi, dove questo pomeriggio alle ore 17 italiane affronterà il Dubai Basketball alla Coca-Cola Arena nel ventiduesimo round di EuroLega. Una sfida dal peso specifico elevatissimo in ottica play-in, visto che le due squadre condividono al momento lo stesso record di dieci vittorie e undici sconfitte.
All’andata furono le V Nere a spuntarla nel finale grazie alla doppia giocata decisiva di Luca Vildoza, oggi però ancora indisponibile. La trasferta negli Emirati, lunga e complessa, rappresenta dunque un esame di maturità per la squadra di Dusko Ivanovic, chiamata a rispondere presente nonostante le assenze.
VIRTUS BOLOGNA: CARATTERE, DIFESA E RESPONSABILITA’ COLLETTIVE.
La Virtus sta costruendo la propria stagione su un’identità ben definita: intensità difensiva, solidità mentale e capacità di adattarsi alle difficoltà. Il mantra di Ivanovic, “difendere forte”, resta il cardine di una squadra che spesso sopperisce alle fatiche offensive con organizzazione e sacrificio nella propria metà campo. Anche in emergenza, le V Nere hanno dimostrato di saper restare dentro le partite e ribaltare situazioni complicate.
Alla vigilia, Ivanovic ha sottolineato la difficoltà del match, evidenziando come alcuni giocatori saranno chiamati a interpretare ruoli diversi. Daniel Hackett ha ribadito l’importanza della sfida contro una squadra fisica e profonda, ricordando come, nonostante le assenze di Vildoza, Diarra e Smailagic, la Virtus dovrà affidarsi al contributo di tutto il roster. Morgan e Hackett guidano, ma la forza dei bianconeri resta la capacità di trovare protagonisti diversi sera dopo sera.
L’AVVERSARIO DI OGGI: DUBAI BASKETBALL.
Dubai Basketball arriva alla sfida in un buon momento, con tre vittorie nelle ultime cinque gare di EuroLega e un rendimento interno in crescita. Il principale riferimento offensivo è Dwayne Bacon, realizzatore costante e capace di accendersi in qualsiasi momento, supportato dal talento di Filip Petrusev, lungo moderno e completo, e dalla presenza dominante di Mfiondu Kabengele sotto i tabelloni.
In regia, McKinley Wright IV garantisce ritmo e creazione, mentre giocatori come Avramovic e Bertans aggiungono pericolosità sugli esterni. Per la Virtus servirà una partita di grande attenzione e durezza per uscire da Dubai con due punti pesantissimi.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook