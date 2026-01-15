La Preview di Dubai Basketball – Virtus Bologna

La Virtus Bologna si trova già da qualche giorno negli Emirati Arabi, dove questo pomeriggio alle ore 17 italiane affronterà il Dubai Basketball alla Coca-Cola Arena nel ventiduesimo round di EuroLega. Una sfida dal peso specifico elevatissimo in ottica play-in, visto che le due squadre condividono al momento lo stesso record di dieci vittorie e undici sconfitte.

All’andata furono le V Nere a spuntarla nel finale grazie alla doppia giocata decisiva di Luca Vildoza, oggi però ancora indisponibile. La trasferta negli Emirati, lunga e complessa, rappresenta dunque un esame di maturità per la squadra di Dusko Ivanovic, chiamata a rispondere presente nonostante le assenze.

VIRTUS BOLOGNA: CARATTERE, DIFESA E RESPONSABILITA’ COLLETTIVE.

La Virtus sta costruendo la propria stagione su un’identità ben definita: intensità difensiva, solidità mentale e capacità di adattarsi alle difficoltà. Il mantra di Ivanovic, “difendere forte”, resta il cardine di una squadra che spesso sopperisce alle fatiche offensive con organizzazione e sacrificio nella propria metà campo. Anche in emergenza, le V Nere hanno dimostrato di saper restare dentro le partite e ribaltare situazioni complicate.

Alla vigilia, Ivanovic ha sottolineato la difficoltà del match, evidenziando come alcuni giocatori saranno chiamati a interpretare ruoli diversi. Daniel Hackett ha ribadito l’importanza della sfida contro una squadra fisica e profonda, ricordando come, nonostante le assenze di Vildoza, Diarra e Smailagic, la Virtus dovrà affidarsi al contributo di tutto il roster. Morgan e Hackett guidano, ma la forza dei bianconeri resta la capacità di trovare protagonisti diversi sera dopo sera.

L’AVVERSARIO DI OGGI: DUBAI BASKETBALL.

Dubai Basketball arriva alla sfida in un buon momento, con tre vittorie nelle ultime cinque gare di EuroLega e un rendimento interno in crescita. Il principale riferimento offensivo è Dwayne Bacon, realizzatore costante e capace di accendersi in qualsiasi momento, supportato dal talento di Filip Petrusev, lungo moderno e completo, e dalla presenza dominante di Mfiondu Kabengele sotto i tabelloni.

In regia, McKinley Wright IV garantisce ritmo e creazione, mentre giocatori come Avramovic e Bertans aggiungono pericolosità sugli esterni. Per la Virtus servirà una partita di grande attenzione e durezza per uscire da Dubai con due punti pesantissimi.

