BasketFortitudo Bologna
Le pagelle di Fortitudo-Milano (83-73). Tutti in piedi per Sorokas
Sorokas si carica la squadra sulle spalle, Fantinelli dirige, gli altri tengono la linea: la Effe vince la seconda partita consecutiva.
La Fortitudo piega l’Urania Milano 83-73 con una prova di solidità mentale e fisica, restando sempre avanti e colpendo nei momenti decisivi. Sorokas è un faro nella notte, Fantinelli governa, gli altri tengono la barca in rotta.
Le pagelle di Fortitudo-Milano (83-73)
Flats Service Fortitudo Bologna
-
Paulius Sorokas: 29 punti (6/10 da due, 5/11 da tre) – Segna, rimbalza, decide lui quando e come. Quando la partita si aggroviglia, lui la scioglie con una tripla o un canestro sporco. Monumentale, dominante, inevitabile. Voto 8.
-
Simon Anumba: 11 punti (4/5 da due, 1/2 da tre) – Energia pura, come una batteria che non si scarica. Corre, si butta, prende botte e le restituisce. Voto 7.
-
Matteo Fantinelli: 10 punti (2/5 da due, 2/6 da tre) – 15 assist sono una sinfonia di letture e tempi giusti. Se i compagni fossero più precisi, la sua serata sarebbe da enciclopedia. Voto 7.5.
-
Toni Perkovic: 10 punti (3/5 da due, 1/4 da tre) – A tratti incisivo, a tratti attendista. Segna canestri importanti, ma sembra sempre a mezzo passo dall’accelerare davvero. Voto 6.5.
-
Alvise Sarto: 8 punti (1/1 da due, 1/6 da tre) – Piano piano si affievolisce, da tre continua a fare molta fatica. Voto 5.5.
-
Gianluca Della Rosa: 8 punti (1/2 da due, 2/4 da tre) – Si carica di falli, ma nel finale trova il modo di essere utile. Voto 6.
-
Samuele Moretti: 4 punti (1/2 da due, 0/0 da tre) – Entra, fa il lavoro sporco, piazza una stoppata che vale oro. Voto 6.
-
Matteo Imbrò: 3 punti (0/0 da due, 1/3 da tre) – Un passo avanti e uno indietro. Però il canestro lo trova, e non è poco. Voto 6.
-
Vincenzo Guaiana: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – Corre, si muove senza lasciare tracce visibili. Lavoro nell’ombra, ma necessario. Voto 5.
Wegreenit Urania Milano
-
Kevion Taylor: 22 punti (4/7 da due, 4/7 da tre) – Voto 7.
-
Anthony Morse: 17 punti (5/9 da due, 0/0 da tre) – Voto 6.
-
Alessandro Gentile: 13 punti (5/8 da due, 0/1 da tre) – Voto 6.
-
Andrea Amato: 10 punti (0/0 da due, 2/9 da tre) – Voto 5.
-
Gherardo Sabatini: 9 punti (3/4 da due, 1/4 da tre) – Voto 6.
-
Matteo Cavallero: 2 punti (1/2 da due, 0/1 da tre) – Voto 5.
-
Ursulo D’Almeida: 0 punti (0/2 da due, 0/0 da tre) – Voto 5.
-
Ion Lupusor: 0 punti (0/0 da due, 0/3 da tre) – Voto 5.
-
Alessandro Morgillo: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – Voto 5.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook