Calciomercato Bologna, il punto della situazione

Mancano ancora alcune settimane prima dell’archiviazione della stagione sportiva 2025/2026; eppure, il tempo dei bilanci sotto le Due Torri è già oltrepassato. Il club rossoblù si prepara, come avevamo già raccontato precedentemente, ad una ristrutturazione su più livelli della rosa. La sessione di calciomercato estivo trasformerà profondamente la struttura della squadra.

Calciomercato Bologna, Saputo e le linee guida

Il primo obiettivo della campagna acquisti e cessioni rossoblù è quello di affidare una rosa giovane, pimpante e vivace a Vincenzo Italiano. Come scritto da Emilio Marrese su Repubblica, il desiderio della dirigenza e della proprietà del Bologna è quello di continuare con l’attuale allenatore. Il confronto, largamente pubblicizzato, ci sarà: la società è convinta del lavoro del tecnico ed è disposta ad offrirgli un rinnovo contrattuale a cifre più contenute (due milioni l’anno e non più tre), che ne allunghi la scadenza fissata a giugno 2027.

Il Bologna chiuderà il bilancio ancora in verde (leggermente in attivo) per quanto concerne questa stagione, mentre la mancata qualificazione alle coppe europee garantirebbe minori introiti nella prossima. Di una parte se ne farebbe carico il patron Joey Saputo, l’altra andrebbe ricercata, per forza di cose, dalle cessioni estive.

Il calciomercato sarà quindi l’occasione per rivitalizzare il gruppo squadra, ma anche per generare plusvalenze, lavoro ottimamente svolto in questi anni. Sartori rimarrà fino al 2027 (la società spera che anche lui prolunghi il suo lavoro in città) e dovrà, insieme a Di Vaio, snellire la rosa di 4-5 elementi, qualora non arrivasse la qualificazione in Europa.

I nomi dell’esodo rossoblù

Fermo restando che nessuno è incedibile, le linee guida già tratteggiate indicano le future scelte del club felsineo: si interverrà in porta con l’acquisto sicuro di un portiere; la ristrutturazione toccherà meno la retroguardia difensiva (due terzini e un centrale sul listino della spesa), mentre il centrocampo in evidente difficoltà da mesi subirà una rivoluzione; discorso differente in attacco e sulle ali rossoblù, offerte permettendo. I sicuri partenti saranno Lucumì, Freuler e Dallinga. Oltre loro lasceranno Lykogiannis e Joao Mario, così come i rientranti Holm e Karlsson, mentre Sohm non verrà riconfermato.

Tra chi dovrà convivere con un compagno di reparto in più e meno minuti a disposizione e chi, come Saputo, riflette sulle ambizioni che il club dimostrerà di avere anche sul fronte delle strategie adottate durante il calciomercato, proprio lì nel mezzo si colloca la piazza. Il Bologna e la città meritano i palcoscenici vissuti in queste storiche annate. L’ambizione unita alla consapevolezza e al talento potranno aiutare questa società a vibrare in alto ancora una volta.

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