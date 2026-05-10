Vincenzo sì, Vincenzo no? Il tango degli ultimi giorni in quel di Bologna si sta intensificando, con nuove indicazioni sulla eventuale permanenza di Italiano che arrivano minuto dopo minuto. Perché se è vero che l’incontro con la società non è ancora avvenuto, la decisione del tecnico dipenderà anche da quanto faranno le big del nostro campionato. Così, il Resto del Carlino di ieri raccontava la storia di un allenatore sempre più vicino al rinnovo, ma quanto accaduto in queste ore potrebbe far cambiare tutto.

Le condizioni di Italiano

Da un lato ci sarà la società, dall’altro il suo cicerone Vincenzo Italiano che, effettivamente, è più vicino alla permanenza rispetto a qualche settimana fa. Però, in caso di lusinghe da parte di Napoli o Milan, giusto per citarne un paio, il mister chiederebbe, come scritto da Claudio Beneforti su Stadio, di poter cambiare aria. La risposta della società? Un sì, ma ad una condizione: l’addio deve avvenire solo entro una certa data onde evitare di restare orfani.

Un finale da scrivere

Resta logico l’approccio della società, disposta ad accontentare il tecnico ma non a rimetterci. Di certo, comunque vada, c’è ancora un pezzo di strada da percorrere assieme, che duri 3, 41 o 100 partite e il primo obiettivo è chiudere in maniera convincente la stagione. Poi si vedrà e, se Italiano dovesse restare, ci sarebbe un confronto anche con la società su temi di mercato.

Serve una squadra competitiva ma a Bologna troppo spesso le cessioni si sono messe in mezzo. Le questioni di bilancio, sempre virtuoso per la società di Saputo, sono importanti, è vero. Però la piazza ha ambizioni, come l’allenatore stesso che chiederà un mercato di qualità. Si sa che per giocare l’Europa a volte servono investimenti produttivi già dal primo giorno…

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