BasketFortitudo Bologna
Le pagelle di Pesaro-Fortitudo (84-86). Nel nome di Imbrò
Bologna conduce a lungo, subisce il ritorno di Pesaro ma trova nel finale la giocata decisiva.
Colpo esterno della Fortitudo, che espugna il campo della Victoria Libertas Pesaro 86-84 al termine di una sfida intensa e piena di ribaltamenti. Dopo aver condotto a lungo, la Effe rischia nel finale ma trova il guizzo decisivo con Imbrò. Una vittoria di carattere che può valere una stagione.
Le pagelle di Pesaro-Fortitudo (84-86)
Flats Service Fortitudo Bologna
- Matteo Fantinelli: 19 punti (6/8 da due, 2/4 da tre). Dirige conoscendo ogni nota, tra assist e iniziative personali, anche quando la musica rischia di stonare nel finale. Voto 7.5.
- Lee Moore: 2 punti (1/4 da due, 0/3 da tre). Resta dietro le quinte come un regista senza copione, cercando di accendere i compagni ma senza mai trovare davvero il proprio ritmo. Voto 5,5
- Alvise Sarto: 16 punti (2/5 da due, 4/11 da tre). Si prende responsabilità, alternando colpi a vuoto a fiammate che tengono accesa la squadra. Voto 6.5.
- Simon Anumba: 14 punti (3/5 da due, 1/1 da tre). Gioca con la sicurezza di chi cammina su una corda, trovando anche la tripla pesante nel momento più caldo. La vera Rivelazione di questa stagione. Voto 7.
- Paulius Sorokas: 19 punti (3/6 da due, 2/7 da tre). Padrone dell’area come un gigante tra bambini. Voto 8.5.
- Gianluca Della Rosa: 3 punti (0/0 da due, 1/4 da tre). Si muove con frenesia senza trovare mai la marcia giusta. Voto 5.
- Matteo Imbrò: 13 punti (2/3 da due, 2/6 da tre). Glaciale come il killer nei film, colpisce nel momento decisivo e si prende la scena con il canestro che decide la partita. E chi diceva che era un flop, dopo ‘ste ultime due si è per forza dovuto ricredere. Voto 8.
- Niccolò De Vico: 0 punti (0/1 da due, 0/2 da tre). Rimbalza tra gli avversari come una pallina impazzita, senza riuscire a incidere davvero. Voto 5.
- Samuele Moretti: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre). Presenza silenziosa ma utile. Voto 6.
Victoria Libertas Pesaro
- Matteo Tambone: 19 punti (0/1, 4/6) – Voto 7.
- Nicolo Virginio: 15 punti (5/8, 1/6) – Voto 7.
- Lorenzo Bucarelli: 14 punti (3/5, 1/1) – Voto 7.
- Jazz Johnson: 13 punti (2/5, 3/7) – Voto 6,5.
- Alessandro Bertini: 12 punti (0/0, 4/9) – Voto 6,5.
- Stefano Trucchetti: 6 punti (0/0, 2/7) – Voto 5,5.
- Octavio Maretto: 5 punti (1/2, 1/3) – Voto 5,5.
- Quirino De Laurentiis: 0 punti (0/1, 0/0) – Voto NG.
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