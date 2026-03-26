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Le pagelle di Pesaro-Fortitudo (84-86). Nel nome di Imbrò

Bologna conduce a lungo, subisce il ritorno di Pesaro ma trova nel finale la giocata decisiva.

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14 secondi fa

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VL Pesaro - Fortitudo Flats Service Bologna (© Fortitudo Flats Service Bologna)
VL Pesaro - Fortitudo Flats Service Bologna (© Fortitudo Flats Service Bologna)

Colpo esterno della Fortitudo, che espugna il campo della Victoria Libertas Pesaro 86-84 al termine di una sfida intensa e piena di ribaltamenti. Dopo aver condotto a lungo, la Effe rischia nel finale ma trova il guizzo decisivo con Imbrò. Una vittoria di carattere che può valere una stagione.

VL Pesaro - Fortitudo Flats Service Bologna (© Fortitudo Flats Service Bologna)

VL Pesaro – Fortitudo Flats Service Bologna (© Fortitudo Flats Service Bologna)

Le pagelle di Pesaro-Fortitudo (84-86)

Flats Service Fortitudo Bologna

  • Matteo Fantinelli: 19 punti (6/8 da due, 2/4 da tre). Dirige conoscendo ogni nota, tra assist e iniziative personali, anche quando la musica rischia di stonare nel finale. Voto 7.5.
  • Lee Moore: 2 punti (1/4 da due, 0/3 da tre). Resta dietro le quinte come un regista senza copione, cercando di accendere i compagni ma senza mai trovare davvero il proprio ritmo. Voto 5,5
  • Alvise Sarto: 16 punti (2/5 da due, 4/11 da tre). Si prende responsabilità, alternando colpi a vuoto a fiammate che tengono accesa la squadra. Voto 6.5.
  • Simon Anumba: 14 punti (3/5 da due, 1/1 da tre). Gioca con la sicurezza di chi cammina su una corda, trovando anche la tripla pesante nel momento più caldo. La vera Rivelazione di questa stagione. Voto 7.
  • Paulius Sorokas: 19 punti (3/6 da due, 2/7 da tre). Padrone dell’area come un gigante tra bambini. Voto 8.5.
  • Gianluca Della Rosa: 3 punti (0/0 da due, 1/4 da tre). Si muove con frenesia senza trovare mai la marcia giusta. Voto 5.
  • Matteo Imbrò: 13 punti (2/3 da due, 2/6 da tre). Glaciale come il killer nei film, colpisce nel momento decisivo e si prende la scena con il canestro che decide la partita. E chi diceva che era un flop, dopo ‘ste ultime due si è per forza dovuto ricredere. Voto 8.
  • Niccolò De Vico: 0 punti (0/1 da due, 0/2 da tre). Rimbalza tra gli avversari come una pallina impazzita, senza riuscire a incidere davvero. Voto 5.
  • Samuele Moretti: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre). Presenza silenziosa ma utile. Voto 6.
VL Pesaro - Fortitudo Flats Service Bologna (© Fortitudo Flats Service Bologna)

VL Pesaro – Fortitudo Flats Service Bologna (© Fortitudo Flats Service Bologna)

Victoria Libertas Pesaro

  • Matteo Tambone: 19 punti (0/1, 4/6) – Voto 7.
  • Nicolo Virginio: 15 punti (5/8, 1/6) – Voto 7.
  • Lorenzo Bucarelli: 14 punti (3/5, 1/1) – Voto 7.
  • Jazz Johnson: 13 punti (2/5, 3/7) – Voto 6,5.
  • Alessandro Bertini: 12 punti (0/0, 4/9) – Voto 6,5.
  • Stefano Trucchetti: 6 punti (0/0, 2/7) – Voto 5,5.
  • Octavio Maretto: 5 punti (1/2, 1/3) – Voto 5,5.
  • Quirino De Laurentiis: 0 punti (0/1, 0/0) – Voto NG.
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