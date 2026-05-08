Calciomercato Bologna, Dallinga in uscita: ecco i nomi di Sartori

Il campionato è ormai agli sgoccioli e la finestra di calciomercato estiva si avvicina, motivo per cui il Bologna è al lavoro per sondare terreni e aprire piste. In attesa del colloquio con Vincenzo Italiano per delineare il futuro, la società deve sciogliere i punti interrogativi che riguardano alcuni giocatori.

Remo Freuler, in scadenza imminente a giugno 2026, Orsolini e Lucumi, entrambi in scadenza a giugni 2027. Permanenze o partenze? Qualsiasi sia la risposta, gli equilibri cambieranno e il Bologna dovrà cercare rinforzi in tutti i reparti.

Calciomercato Bologna, difesa e centrocampo da rinforzare

Come scrive Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, nella finestra di mercato estiva, il club rossoblù dovrà puntare sicuramente su un difensore centrale, se non due. Nello stesso reparto difensivo dovrà cercare anche un terzino sinistro: Lykogiannis è in scadenza e diversi problemi fisici l’hanno tenuto ai box per diverso tempo. Ecco perché il Bologna ha sondato il terreno per Dion Gallapeni, 21enne nazionale kosovaro di proprietà del Wisla Plock.

Anche in mediana ci sono alcune situazioni in bilico, non solo Freuler. Anche Sohm rischia di salutare: il Bologna non ha intenzione di riscattarlo per la cifra di 14 milioni di euro. Negli ultimi giorni, infatti, i nomi più chiacchierati riguardano proprio il centrocampo. Il primo è Peer Koopmeiners, 26 fratello dello juventino Teun, portato in Italia proprio da Sartori ai tempi di Bergamo e di proprietà dell’Az.

Piace anche El Faouzi dello Schalke, gradito anche in Premier, ma nella lista ci sono anche profili più giovani ed economici. Un esempio è Hjertho Dahl del Tromso, nel mirino di squadre come Sporting, Benfica e West Ham.

Dallinga verso la cessione: i possibili sostituti

Trovare una punta è una delle altre priorità del Bologna nella finestra di calciomercato estiva. In primis, Dallinga verrà messo sul mercato e la coppia Sartori-Di Vaio ha già in mente chi potrebbe prendere il suo posto. Alcuni dei nomi sono Bowie, 23enne del Verona, ed Espì, 21enne del Levante. Sondaggi anche per un nuovo esterno: contatti per Addai del Qarabag e Volpato del Sassuolo.

Il tutto mentre il club prova ad aprire un canale di contatto per i talenti del Real Madrid: Cesar Palacios, David Jimenez e Lamini Fati.

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