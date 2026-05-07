Calciomercato Bologna, Sartori insiste su Romano: il vero nodo è la Roma. La situazione

Non è soltanto una questione di prospettiva: Alessandro Romano continua a piacere al Bologna in ottica calciomercato perché viene considerato un centrocampista già “vero”, nonostante i suoi 19 anni. E le dichiarazioni rilanciate nelle ultime ore da TMW sul suo futuro hanno riacceso i riflettori attorno al classe 2006 della Roma, oggi in prestito allo Spezia.

Calciomercato Bologna: è Romano il profilo che piace tanto a Sartori

Il Bologna lo segue da tempo e Giovanni Sartori continua a monitorarlo con grande attenzione. Il motivo è semplice: Romano viene considerato uno dei profili più interessanti tra i giovani centrocampisti presenti oggi sul mercato italiano. Regista e mediano, può interpretare più ruoli e sa abbinare qualità tecnica, struttura fisica e personalità.

L’ultima annata di Alessandro Romano: crescita e futuro da scrivere

A convincere il Bologna è soprattutto il percorso degli ultimi mesi. A gennaio il centrocampista svizzero ha lasciato la Roma per trasferirsi in prestito allo Spezia, scegliendo una situazione complicata ma estremamente formativa. In una squadra in lotta per non retrocedere, Romano ha trovato la giusta continuità e anche senso di responsabilità, collezionando diciotto presenze in pochi mesi. Un’esperienza vera, che ha accelerato il suo processo di crescita.

Il nodo Roma

Ora però la palla passa nuovamente sulla Roma. Gasperini lo aveva già fatto debuttare in Serie A nella prima parte di stagione e a Trigoria dovranno decidere se trattenerlo stabilmente in prima squadra oppure aprire a una cessione. Ed è qui che il Bologna intravede una possibilità concreta.

Il club rossoblù sa che la Roma dovrà continuare a lavorare anche sul fronte plusvalenze e Romano è un profilo appetibile dal punto di vista economico. Sartori, da parte sua, vorrebbe anticipare la concorrenza prima di un’eventuale esplosione definitiva del ragazzo.

Non sarebbe un profilo da spedire immediatamente titolare, ma un’operazione perfettamente coerente con la strategia rossoblù degli ultimi anni. Sperando che, prima o poi, la lungimiranza dia i suoi frutti.

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